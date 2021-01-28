Каждый третий из пострадавших от кризиса заемщиков не сможет вернуть кредит

Эксперты уже давали прогноз, что прибыль банков в нынешнем году опустится до триллиона рублей. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Банк России подвел итоги развития банковского сектора в прошлом году. В сложном для многих 2020-м году банки чувствовали себя неплохо. Подавляющее большинство из них сработали в плюс. Чистая прибыль составила 1,6 триллиона рублей. Для сравнения, в допандемийном 2019 году было лишь немного больше - 1,7 триллиона рублей. А вот у заемщиков ситуация не такая оптимистичная.

БАНКИ ЖДУТ РОСТА ПРОСРОЧКИ

Прошлой весной правительство и ЦБ первым делом стали спасать и бизнес, и граждан, лишившихся доходов из-за коронавируса. Им дали отсрочки по выплатам, рефинансировали их кредиты. Как подсчитали в Центробанке, всего с конца марта было реструктурировано кредитов на 6,8 трлн рубдей (это 10% от всего кредитного портфеля российских банков). То есть каждый десятый заемщик получил поддержку от государства. И это позволило избежать тяжелых последствий для всех.

- В сегменте необеспеченных потребительских кредитов доля неработающих кредитов (просроченных дольше 90 днеи ) выросла с 7,5 до 9%, что не критично, а в ипотечном портфеле – осталась на уровне 1,4%. В то же время эти проблемные кредиты не представляют большого риска, поскольку они надежно покрыты резервами - почти на 100%, - говорится в докладе ЦБ.

Тем не менее проблемы могут возникнуть уже в 2021 году. Эксперты уже давали прогноз, что прибыль банков в нынешнем году опустится до триллиона рублей. И это будет связано с тем, что часть бизнесов и граждан, которые получили передышку в прошлом году, все-таки обанкротятся и не смогут обслуживать свой долг.

- По оценке, 20 – 30% реструктурированных кредитов - это те кредиты, где заемщики не смогут восстановить финансовое положение, - прогнозируют в ЦБ.

Но при этом уточняют, что эта цифра составляет лишь 2 – 3% общего кредитного портфеля. То есть, на состояние банковского сектора банкротство этих заемщиков не повлияет. Банки в прошлом году активно наращивали резервы и в случае чего смогут их использовать для погашения убытков.

ИПОТЕКА ВЫРОСЛА НА ЧЕТВЕРТЬ

Кстати, одним из главных драйверов роста в прошлом году стала льготная ипотека. Только за 2020 год россияне взяли в долг для покупки жилья 4,2 триллиона рублей. Из них каждый четвертый рубль - по льготным ставкам.

- По итогам 2020 года рост ипотечного портфеля составил почти 25%. С момента запуска льготной программы было выдано кредитов на сумму более триллиона рублеи , - констатируют в ЦБ.

Но в то же время там признают, что «проявился и ряд нежелательных эффектов», в частности высокии рост стоимости жилья. В 2020 году недвижимость подорожала на 15%, что сильно выше инфляции.

- Это в значительнои степени нивелирует выгоду для заемщиков от более низких ставок, - пояснил на пресс-конференции Александр Данилов, директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ.

Напомним, программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2021 года. По ней можно получить кредит под 6,5% годовых для покупки квартиры в новостройке.

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