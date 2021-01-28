Волонтеры ищут собак, которых выгнала в лес певица Светлана Разина: «Больше не должны жить с нами"

Из постов певицы Светланы Разиной в «ВКонтакте» им стало известно, что певица хочет выпустить двух своих непослушных и неуправляемых, как она утверждает, собак в лес. Либо же усыпить. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал разгорается в сообществах зоозащитников. Из постов певицы Светланы Разиной в «ВКонтакте» им стало известно, что певица хочет выпустить двух своих непослушных и неуправляемых, как она утверждает, собак в лес. Либо же усыпить.

Вот что написала Разина на своей страничке 27 января:

«… Тайна и Ролик больше не должны жить с нами, ибо грызут свою живность на своей территории. Наказывать бесполезно. Соседи тоже пострадали… Мне очень больно принять решение, но их ждет либо усыпление, либо… лес со сказкой Пушкина. Усыплять или выкидывать на волю божью? Вот в чем вопрос! Но если вы где-нибудь увидите этих собачек, не пишите мне...».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики стали активно комментировать пост певицы. И одной из них Светлана ответила спустя какое-то время: «Свершилось. Не беспокойтесь. Я шла к решению долго, но реализую быстро. Некогда ждать и нечего (уже давали объявления раньше...тщетно. Если кто их найдет, и я узнаю об этом, заберу наверное. Жизнь их побьет, может стресс переправит им мозги…?».

Из туманных сообщений Разиной подписчики сделали вывод, что собаки выпущены в лес. И даже узнали, где именно — в районе города Киржач Владимирской области. Тут же кинули клич по соцсетям и вышли на Фонд помощи «Хаски Хелп» и НКО «Снежные Хаски». Эти две зоозащитные организации кинулись на поиски собак.

- Мы наняли специального ловца и вчера до 7 утра искали собак, - рассказала «КП» один из сотрудников фонда Наталья Тарасова. - Собак найти не удалось пока. Будем продолжать.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Скажите, собаки могут быть опасны для окружающих?

- Нет, вряд ли. Хаски очень человекоориентированные животные. А вот с кошками они и правда не очень ладят, это знают все заводчики и любители породы. Они же охотники с очень сильно развитыми инстинктами.

Светлана Разина свой пост из соцсети удалила, но в разговоре с «Комсомолкой» подтвердила, что это писала она. А также сообщила, что собак в лес не выпускали, они туда убежали сами.

- Их отвозили в другой город, чтобы устроить. Не я отвозила, я была в Москве. Человек их отвозил. И когда она открыл машину, они сбежали. Сейчас он доделает свои дела и поедет их искать. Если найдет, то мне придется либо устраивать их в приют, либо усыплять. Они не одну кошку загрызли и не только нашу, вырезали тут полдеревни. Со мной соседи уже не разговаривают. Собаки убегают постоянно, даже из вольера. Перепрыгивают через укрепленные, железные заборы. На их счету убитых кошек уже 10, не меньше. Так что либо с ними надо что-то делать, либо деревенские сами их убьют…

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А пост свой Светлана, как сама признается, удалила.

- Люди не понимают. Они не живут в этой деревне.

В загородном доме у Разиной живут еще две собаки и несколько котов.

Отметим, что в начале этого года председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов инициировал изменения в законодательство. Он предложил наказывать штрафом хозяев, выбрасывающих своих питомцев. Закон, как вы понимаете, в силу еще в силу не вступил.

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