Цель воспитания — делать человека счастливым

Наталья Агре, директор Института воспитания

В субботу на сайте http://открытыеуроки.рф стартует цикл всероссийских родительских собраний. Их организатором выступают Министерство просвещения и Институт воспитания РАО. У родителей будет возможность послушать мнение ведущих специалистов по вопросам воспитания — педагогов, психологов, врачей. О значимости этого проекта и повышении внимания к вопросам воспитания мы поговорили с директором Института воспитания Натальей Агре.

- Почему вы решили обратиться к родителям в таком формате?

- Этот проект – логичное продолжение «Открытых уроков», которые мы проводили в прошлом году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Напомню, на «Уроках» мы максимально подробно освещали одну из тем, интересных школьникам: волонтерство, профориентация, Великая Отечественная война, другие исторические события… Тщательная подготовка к каждому «Открытому уроку» позволила создать качественный продукт, который был действительно интересен детям. Проект оказался успешным, и в этом году мы его продолжим, ближайший «Открытый урок» запланирован на февраль.

Мы завершаем масштабное исследование ценностных ориентиров детей, учителей и родителей. Итоги еще не подведены, но уже ясно, что у родителей есть потребность в надежном источнике информации обо всем, что касается воспитания детей. Да, масса профессионалов и сейчас публично дает советы, но эти советы не всегда можно интерпретировать однозначно. Поэтому мы решили, во-первых, выбрать наиболее важные и сложные темы и, во-вторых, максимально полно и однозначно их осветить в формате родительского собрания федерального масштаба. На каждое собрание будет «приходить» крупный эксперт в обсуждаемой области и отвечать на все вопросы о детях, волнующие взрослых. Проводить такие встречи планируем примерно раз в месяц. Родители смогут посмотреть либо прямую трансляцию, либо в любое удобное время включить запись. Рассчитываем, что по итогам этой серии встреч у нас сформируется пул экспертов по каждой теме, связанной с воспитанием. Хочу подчеркнуть, что мы не ставим целью навязать родителям какое-то одно решение в каждой ситуации, и экспертов мы собираем не для этого. Мы прекрасно понимаем, что в каждом случае есть несколько решений, и наша задача – разъяснить каждое из них, чтобы родитель сам выбирал тот путь, по которому он готов идти.

- Что показало исследование? Какие темы волнуют родителей? Все так, как принято думать, или есть сюрпризы?

- Не хочу забегать вперед – мы еще не подвели окончательных итогов. Но кое-что уже ясно: и детей, и родителей очень волнуют, к примеру, семейное и половое воспитание. Также, дети очень интересуются экологией. Но удивительно не это, а то, как именно они воспринимают экологическую обстановку в мире: большинство считает, что катастрофа просто неизбежна и последует при любых обстоятельствах. Конечно, это результат того, как тема экологии освещается в СМИ. Следовательно, мы должны изменить тональность, говорить не о предопределенности, а о бережливости. О заботе – друг о друге, о животных, о растениях. Нужно давать детям модели поведения, которые позволяли бы им, с одной стороны, вносить реальный вклад в дело сохранения природы, а с другой – ощущать результаты своих действий. И это несложно: например, использовать стакан при чистке зубов, чтобы минимизировать расход воды. Элементарно? Да! Эффективно? Очень!

В прошлом году были приняты поправки в закон «Об образовании», которые, среди прочего, обозначили и те ценностные ориентиры, которые должны стать основными для каждого гражданина нашей страны, независимо от возраста. Главное – научить человека не только знать о них, но и создавать с их помощью тот мир, в котором мы хотим жить сами и который хотим передать нашим детям.

- Как именно касающиеся воспитания поправки в закон «Об образовании» отразятся на детях? Стоит ли, к примеру, ожидать более активного вовлечения учителей в воспитание школьников?

- До принятия этих поправок воспитание было как бы исключено из списка профессиональных задач учителей. Школьное обучение воспринималось как некая услуга по передаче знаний. После принятия поправок система понемногу начала перестраиваться. В новых реалиях задача учителя — максимально использовать пространство урока для воспитательной работы.

К примеру, учитель химии будет не только разъяснять суть периодической системы элементов, но и подчеркивать важность открытий, сделанных великим Менделеевым, российским ученым, заложившим основы современной химической науки и обессмертившим свое имя. И так — во всем. Учитель должен научить ребенка ценить то, что необходимо ценить, и гордиться тем, чем надлежит гордиться.

Здоровый патриотизм зиждется в первую очередь на знаниях. Если для российских детей таблица Менделеева перестанет быть просто словосочетанием, просто страницей в учебнике, но будет восприниматься как наше достижение, которое пошло на благо всего человечества, это станет, в том числе, стимулом, который приведет сегодняшнего школьника к великим открытиям в историческом «завтра».

- А в детском саду можно так патриотизм воспитывать?

- Вне всяких сомнений! Именно в детском саду впервые объясняется, что такое Родина. Нужно делать следующий шаг: рассказать детям во время прогулки, что тот жучок, на которого они хотят наступить, тот цветок, который они хотят сорвать, - это и есть Родина. И ее не топтать и не рвать нужно, а беречь! Именно в этот момент детям необходимо рассказывать о бережном отношении к ресурсам — воде, продуктам. И, конечно, друг ко другу.

Отдельно нужно сказать о языке. С одной стороны, речь — это главный наш инструмент в процессе воспитания. Но и само овладевание родной речью тоже воспитывает человека. Поэтому бережное отношение к языку просто необходимо прививать ребенку с самого раннего возраста.

- Так то же такое воспитание? Можете ли вы дать определение этому понятию, наиболее точно раскрывающее его суть?

- Воспитание — это система. Это постоянная системная работа, которую должно вести все общество. А по-другому просто не получится. Представьте: в школе или в саду ребенку говорят о прекрасном и вечном, а потом они приходят домой, а там родители смотрят по телевизору, пусть и в фоновом режиме, низкопробный сериал или, хуже того, ток-шоу с перебиранием «грязного белья». Так что одни только учителя — не справятся. Без министерства культуры, которое будет стимулировать появление нового качественного кино для детей. Без министерства связи, которое будет обязывать вещателей создавать больше контента для детей и подростков. Минздрав должен не только лечить и предотвращать болезни, но и пропагандировать здоровый образ жизни, как бы банально это не звучало. А Минтранс — делать все, чтобы родители и дети имели больше возможностей путешествовать по стране. Работа по воспитанию требует синхронной перестройки всех сфер жизни.

- Как изменятся учебные программы?

- Вряд ли стоит говорить об изменениях программ. Скорее, об иной расстановке акцентов внутри программы. Учителям нужна определенная методическая поддержка, которая позволит вплетать воспитательное начало в каждый элемент программы.

Понемногу можно менять и саму жизнь школы. Возвращать, к примеру, дежурство по классу. Я искренне до сих пор удивляюсь, почему решили отказаться от этих дежурств. Говорят, родители настояли. А потом родители жалуются на то, что ребенка невозможно приучить поддерживать чистоту хотя бы в своей комнате, не говоря уже обо всей квартире.

Еще одна цель открытых родительских собраний — достичь консенсуса между учителями и родителями. Чтобы воспитательная работа в школе подкреплялась дома — и наоборот.

- Ждет ли педагогов дополнительное обучение в ближайшее время?

- Обязательно. Перед нами стоит задача перестроить всю систему общеобразовательных предметов, внедрив в них воспитательное начало. Методические материалы разрабатываются, обучение педагогов будет вестись постоянно. Отмечу, что программы внеурочного воспитания уже обновлены, апробированы в 750 школах и повсеместно реализуются.

- А родители? Нужно ли их обучать основам воспитания?

- Да. И новые методические рекомендации для воспитателей детских садов будут предусматривать тесное взаимодействие педагогов с родителями. Обучающую функцию будут выполнять и всеобщие родительские собрания, с которых мы начали наш разговор. Мы хотим создать для родителей, по сути, цикл лекций, посвященный проблемам воспитания детей разных возрастов — от ясельного до старшего школьного. Сформировать пул проверенных экспертов, к которым можно будет обратиться.

Так уж вышло, что, когда рождается ребенок, инструкцию по его воспитанию никто не выдает. Можно сказать, что наш институт и займется ее написанием.

- А какими источниками информации родители могут пользоваться сейчас? Как проверять их на предмет годности?

- Я бы все-таки рассчитывала, что со временем площадка института станет главным источником по ряду тематик. В первую очередь связанных с воспитанием.

Сейчас есть несколько ресурсов Министерства просвещения: это и блог в Telegram, и сам сайт ведомства. Там собрано множество рекомендаций от ведущих экспертов. Если говорить о других источниках, то я бы посоветовала родителям не основывать свои действия на каком-то одном источнике информации, даже если его советы полностью совпадают с вашим видением. Ищите больше вариантов, взвешивайте все «за» и «против». Только так можно найти действительно оптимальное решение. Воспитание — столь же сложная материя, как и здоровье. Самолечение здесь тоже противопоказано, а второе мнение в случае сложных ситуаций всегда приветствуется. Моя цель — со временем превратить ресурс Института в площадку, где можно услышать мнение всех ведущих специалистов по вопросам воспитания. Даже если некоторые из них придерживаются разных, зачастую противоположных позиций по одному и тому же вопросу.

- Когда начинается и заканчивается процесс воспитания?

- Как ни удивительно звучит, воспитание уже идет во время беременности женщины, а начинается, наверное, вообще на стадии формирования пары. Потому что ребенок в любом случае является результатом отношений. Именно поэтому, с моей точки зрения, у нас сформировался столь высокий спрос на раскрытие тем семейного воспитания. Сейчас любой ребенок может зайти на любой сайт «для взрослых», просто указав там нужный возраст. При этом о том, зачем происходит то, что он видит на этом сайте, он не знает ничего. Признаюсь, я была очень рада узнать о закрытии проекта «Дом-2», который на протяжении двух десятков лет навязывал молодежи, мягко говоря, не самые правильные ценностные ориентиры. Сейчас есть острая необходимость в том, чтобы научить мальчиков и девочек взаимоуважению, взаимопониманию. Женщины должны понимать поведение своих партнеров. А мужчины понимали, что такое забота и ответственность. При рождении ребенка в такой семье, основы правильного воспитания, как я уже сказала, будут закладываться еще на стадии беременности.

Почему я приводила в пример те же ток-шоу? Да потому что исследования показывают, что дети считают нормальным, если на них повышают голос. Можем ли мы ожидать, что в будущем этот ребенок сам не будет повышать голос? А воспитанный человек не должен повышать голос. Воспитанный – это тот, кто максимально умеет контролировать себя.

Поэтому воспитание ребенка начинать надо с тех, кто этого ребенка будет заводить. Что касается завершения, то у этого процесса нет конца. Условия нашей жизни, технологии, нас окружающие, постоянно меняются, совершенствуются. Тот же интернет плотно вошел в обиход, а мы до сих пор не выработали культуру его потребления. Взрослый человек разговаривает с другим взрослым человеком и не может оторваться от смартфона… Это тоже воспитание. Которого нет.

Поэтому нужно говорить о том, что система воспитания подразумевает постоянную работу над совершенствованием модели поведения, которая бы наиболее способствовала счастливой жизни в стране, счастливой жизни каждого человека.