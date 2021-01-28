Ксения Собчак рассмотрит предложение Валерия Комиссарова вернуться в «Дом-2»

Ксения Собчак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В истории скандального шоу, которое 16 лет будоражило блюстителей морали и к их ликованию все-таки было закрыто, оказывается, ещё не поставлена точка. Продюсер Валерий Комиссаров, который придумал и воплотил идею телестройки, намерен возродить «Дом-2». На первых порах, по его словам, надо выкупить права у нынешних владельцев и пригласить в качестве ведущих «золотой состав»: Собчак, Бузова, Бородина.

- Я жду официального ответа от правообладателей, который они должны дать в течение 30 дней. Если его не последует, то буду снова напоминать о себе, - рассказал продюсер в интервью «Телепрограмме». - «Дом-2» - авторский проект, и делать его должен тот, кто с самого начала имел к этому отношение. У меня есть четкое понимание и стратегия того, как надо поменять телестройку, чтобы она снова была интересна зрителю. Что касается ведущих, то я бы оставил Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Ксению Бородину, если, конечно, они согласятся на это. Понятно, что Собчак не сможет находиться с нами часто, у нее уже давно своя жизнь. Но ведущие, открытые мною много лет назад, останутся как мостик, соединяющий зрителей со старыми временами...

Между тем, знаменитая блондинка покинула проект ещё в далеком 2012 году, и с тех пор сделала все, чтобы смыть с себя пыль телестройки и избавиться от клейма ведущей «Дома-2». Однако, к удивлению поклонников...

- Как только нам поступит такое предложение от Валерия Комиссарова, мы его рассмотрим, - ответил kp.ru помощник Собчак Кирилл Суханов. - Пока никаких предложений мы не видели и не слышали. Честно говоря, я от вас впервые об этом узнал.

Будет ли у телеведущей желание и возможность вновь вернуться на лобное место, покажет время. Сейчас Ксения занята работой на Первом канале, где ведёт передачу «Док-ток», активно развивает свой проект на YouTube «Осторожно, Собчак!». Кроме того, звезда опять штурмует ресторанный бизнес: в прошлом году (далеко не самом простом для отрасли) она открыла ресторан «She», меню для которого разрабатывали с участием искусственного интеллекта (!).

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