Новые ужесточения для мигрантов: въезжающих в Россию без визы отправят на обязательное медосвидетельствование

Екатеринбург. Во время проведения вакцинации мигрантов от кори на местном рынке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство ужесточает правила нахождения мигрантов в России. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Изменения коснутся тех, кто приезжает из стран Евразийского союза. В прошлом году на территории нашей страны находились порядка 2,5 миллионов граждан этих государств. Будет усовершенствована система идентификации мигрантов для въезда которых не требуется оформление визы, - сообщил Мишустин.

По новым правилам все, кто планируют остаться в России более трех месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование.

- Сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций, - объяснил Мишустин.

На заседании кабмина также обсуждали новый порядок выплат различных пособий. Теперь выплаты будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования. А со следующего года, как сообщил Михаил Мишустин, будет введен беззаявительный механизм начисления пособий.

Премьер также сообщил, что правительство приняло решение поддержать Фонд социального страхования рублем.

- Из-за коронавируса возросла нагрузка на бюджет Фонда, поэтому было принято решение поддержать и направить на эти цели 69 миллиардов рублей. Это позволит перечислять все выплаты и компенсации своевременно и в полном объеме, - пояснил Мишустин.

Правительство также утвердило новую лесную стратегию до 2030 года. По ней площадь вырубленных лесов будет на 100 процентов восстанавливаться, а вклад лесной отрасли в ВВП страны увеличится вдвое. Как рассказал Мишустин, усилия правительства будут направлены на то, чтобы при переработке древесины большая часть добавленной стоимости формировалась на территории страны.

- Чтобы здесь, а не за границей открывались современные предприятия по производству бумаги и картона, фанеры, стройматериалов, биотоплива и мебели. А значит, создавались новые рабочие места и росли доходы граждан, - пояснил премьер.

Упор также будет сделан на цифровизацию лесной отрасли. Это позволит сделать учет наших лесных богатств прозрачным.

- У нас 3,5 миллиона бумажных документов. Лесники до сих пор с бумажными планшетами ходят и карандашом штрихуют в них. Кстати, такие планшеты иногда съедают мыши, из-за чего меняются границы лесов и некоторых регионов, - рассказал министр природных ресурсов Александр Козлов.