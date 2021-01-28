Увидела фото психа - и стало хуже: модель из Москвы, раненая прохожим в Стамбуле, проведет в больнице еще месяц

26-летняя Александра Русанова получила семь ножевых ранений во время прогулки по городу с друзьями Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот уже четвертые сутки в больницах Стамбула находятся трое россиян, которые были ранены прямо во время вечерней прогулки по городу. Напомним, поздно вечером в воскресенье, 24 января, с ножом на прохожих накинулся ранее неоднократно судимый местный житель Хасан Хюсейн. Уже на следующий день 38-летний сборщик мусора был арестован в мечети. Туда он пришел в поисках еды.

- Зачем вы это сделали? - спрашивали преступника турецкие журналисты.

- Они посланники дьявола, - твердил о российских туристах Хасан.

Позже выяснилось, что мужчина страдает расстройством психики. В тот день он взял кухонный нож и вышел на улицу. Компания москвичей спокойно шла по улице и даже в диалог с нападавшим не вступала. Александра Валькова была ранена в почку, Андрей Медведев - в руку. Но больше всех досталось 26-летней модели из Москвы, Александре Русановой. На ее теле насчитали семь проникающих ножевых ранений. Спасли каким-то чудом. В первую же ночь женщине провели несколько операций. До сих пор она находится в реанимации городской больницы Стамбула.

- Состояние прыгает, часто поднимается температура. По мнению врачей, в больнице она проведет как минимум еще три - четыре недели. После этого разрешат ее транспортировку в Москву. Сейчас продолжается борьба за ее внутренние органы. Семь ножевых в живот и руки: задета печень, кишечник. На данный момент состояние стабильное, но она под кислородной маской и швов очень много, - рассказала "КП" сестра пострадавшей россиянки, актриса Мария Русанова.

Родственники и друзья уже наняли для Александры круглосуточную сиделку. Такая услуга, кстати, не входит в медицинскую страховку.

- Психологически ей трудно. Такое очень тяжело пережить даже на уровне эмоций, не говоря уже о физических ранениях. Полицейские приходили к ней в палату и показали фото этого психа и ножа, и после этого ей стало еще хуже, - возмутилась сестра пострадавшей.

В Стамбул Александра прилетела вместе с коллегами. Пострадавшая, как и ее друзья, - модель. Саша много лет работает в сегменте плюс-сайз (в переводе с английского - большой размер прим.ред). К примеру, девушка участвовала в рекламе одежды бренда популярной певицы Надежды Бабкиной. Но, судя по всему, к работе москвичка сможет вернуться нескоро. Помимо серьезных проблем с внутренними органами, женщине, скорее всего, потребуется операция на мизинце. Палец одной из рук полностью раздроблен.