Известный блогер получил ранение из пистолета на "барахолке", вступившись за девушку

Виталий Федорин увидел, как напали на его подругу, и поспешил на помощь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Крайне неудачно прошли выходные для блогера Виталия Федорина, известного под ником Batman. Мужчина получил ранение из травматического оружия, когда вступился за девушку. Инцидент произошел в одном из известных антикварных салонов и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

- Я ехал на встречу на встречу со своей старой знакомой Даяной Брют. И вдруг увидел, что ее валит на пол какой-то придурок. И начинает бить. Естественно, я поспешил к ней на помощь. Уверен, на моем месте так поступил бы каждый. Однако я не ожидал, что время нашей потасовки нападающий достанет травмат, - рассказывает Федорин kp.ru.

Крайне неудачно прошли выходные для блогера Виталия Федорина, известного под ником Batman. Фото: Личный архив

Впрочем, пострадали блогер и его подружка не сильно. Результатом драки стала серия синяков и кровоподтеков у Виталия. Даяна Брют отделалась легкой травмой головы. Нападавшему же удалось скрыться с места преступления. Однако, по заявлению блогера, хозяин салона уже написал заявление в милицию.

Напомним: блогер Виталий Федорин получил известность в социальных сетях, а также на Ютубе, благодаря интернет - сериалу «Скиталец». Это лента, повествующая о приключениях пилота космического корабля и снятая в стилистике «Звездных войн». В сериале в разное время успели сняться Прохор Шаляпин, Анна Калашникова, Степан Меньшиков и другие звезды шоу-бизнеса.