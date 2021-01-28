Геннадий Онищенко: Коронавирус никуда не делся. Расшибитесь, но привейтесь!

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Информационный повод для моего звонка – это решение московских властей, и не только, в регионах это тоже происходит – ослабить режим в связи с пандемией...

- Ну - ну.

... То есть, люди выходят на работу, в офисы и так далее. Что произошло? Разве мы уже победили пандемию?

- Нет!

- Геннадий Григорьевич, и что, теперь можно маски снять, что ли? Спиртовые салфетки с собой не носить? Перчатки не надевать?

- Значит, первое, товарищ Гамов. Вы плохо готовитесь к нашим беседам.

- Ну, как обычно.

- Ни о каком ослаблении речь не идет. Речь идет о приведении санэпидемических мероприятий в соответствии с протекающим эпидемиологическим процессом.

- А он пока ещё ведь протекает? Да ещё как!

- В это понятие (не перебивай меня сейчас же!) входит как уровень заболеваемости, так и наше знание и понимание этой инфекции. А так же наши возможности.

Так что - не ослабление, а адекватность проводимых мероприятий. Вот и все. Тут другого понимания быть не может. Только с такой позицией мы с вами придем к объективной оценке происходящего.

Следующее. Я вот с часу утра сижу и наблюдаю.

- Может, с часу ночи?

- Не перебивай же! Погодите... Как я уже сказал, люди

выходят на работу…

- Во-первых, привейте свой персонал. Расшибитесь, но привейте’

- А если переболели?

- Тот, кто переболел – слава Богу, в том плане, что он живой и оклемался, как говорят у нас в простонародье. Единственное, на всякий случай проверьте у него уровень антител, но все равно пусть ходит в масках персонал.

На производстве в горячем цеху маска не нужна, потому что, кроме работников варочного цеха, туда никто не заходит и не должен заходить.

А вот девочкам, которые у вас ходят официантками, работают, купите им дорогие тени и тушь, чтобы они могли себе реснички сделать и демонстрировать свои прекрасные и неповторимые глаза. Это будет гораздо больше завлекать, чем ваши борщи, которые вы там варите.

Про тени и борщи ясно. А что с социальной дистанцией?

Социальная дистанция (не формальное, а правильное соблюдение) - остается. Если у вас ресторан, кафе или даже супермаркет - сделайте все, чтобы ваши постоянные клиенты и покупатели не куражились, не пижонились, а соблюдали масочный режим.

- Как?

- Ну, ясно же - не тогда, когда они ложку ко рту подносят - когда они сидят за столом, пусть будут без маски. Но когда пошли танцевать, когда пошли в туалет, где… Тут лучше пусть надевают маску.

Это ничего страшного не будет для них, более того, организуйте конкурс на эти маски, какая из них самая пафосная. И еще деньги на этом заработаете.

Какие-то сделайте им поблажки там, комплименты в виде дополнительного шницеля, это я грубо говорю.

- А которые люди в метро едут? На работу, в транспорте.

- Слушайте, хватит вы! Они и без этого ездили в транспорте. Ну, чего вы! Не хотите разговаривать, ну, давайте закончим!

- Хочу.

В транспорте никто не отменяет эти маски! Вышел из этого, снимай маску, иди по улице. Заходишь в лифт набитый, вон в нашем этом Москва Сити, наденьте маску. Зашли в свой офис, если вы там один сидите, к вам не ходят посетители, а вы занимаетесь IT-технологиями, слава Богу! Кстати, вас не затруднит быть в маске, но не можете – не надевайте. Вот как нужно делать.

Поэтому… И самое главное – прививка! Понятно?

- Понятно.

- И в каждом конкретном случае - свои заморочки. Так что, ребята, давайте принципиально менять подходы. Хватит (не слышно). Давайте будем заниматься тем, чем нам положено, ради чего мы пришли в этот мир. Рожать детей, учить детей, а через это все - и экономика, и наше с вами поведение.

А все остальное – это пусть немного досадные, но побочные обстоятельства. Вот какой принцип должен быть исповедан.

Но если кто-то проколется, я сам первый приду, буду вас не то, что ругать, закрывать, я буду вас клеймить от имени народа!

- Хороший оптимистичный финал.

- За народ я буду бороться. Заступаться. Хотя мы все являемся единым народом.

- Школьникам и педагогам - какие советы?

- Школьникам и педагогам – учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин, как учит «Единая Россия».

- Нет, «Единую Россию» здесь пока не надо.

- Почему?

- Мы же не предвыборный ролик.

- А причем тут выборы? Я никакого отношения к выборам не имею.

- Скажите, в стране все сделано для того, чтобы вот - противостоять…

- Если бы все было сделано, товарищ Гамов, мы бы с вами сейчас декламировали стихи.

- Понял.

- Я бы, например, Вознесенского. Вы бы мне, наверное, “Вихри враждебные» спели. У нас бы другие занятия были. Понятно?

- Я понял. Спасибо вам огромное.

* * *

- Грубости там, Саш, уберите, которые вы в мой адрес допустили.

- Я не допускал

- А кто допускал?

- Не знаю.

- А почему я нервничал?

- Ну, потому что я пытался вас направить в русло цивилизационное. Что простому человеку сейчас нужно делать и как соблюдать?

- Эволюционное, товарищ Гамов. Вы только разбираетесь в эволюционном тренде, а вот цивилизационный – это немножко удел политиков, а вы, все-таки, фиксатор тех политических процессов, которые идут.

- Удачи.

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