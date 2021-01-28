Сергей Иванов пожертвовал на благотворительность 2 миллиона рублей

Каждый новый год спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов начинает с того, что перечисляет деньги на благотворительность. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Каждый новый год спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов начинает с того, что перечисляет деньги на благотворительность. Это стало для него уже традицией. На этот раз Иванов направил на благотворительность больше 2 миллионов рублей. Помощь получили восемь организаций: «Поисковое движение России», Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Музеи Московского Кремля, Российская федерация баскетбола, «Дальневосточные леопарды», баскетбольная Единая лига ВТБ, благотворительный фонд «Фонд Бориса Эйфмана поддержки балетного искусства», Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского госуниверситета.

За годы работы в Кремле Иванов увлекся военно-патриотическими темами и нередко участвовал в различных мероприятиях, проводимых «Поисковым движением России». К тому же Иванов возглавлял оргкомитет по подготовке празднования 70-летия Победы.

С леопардами тоже все понятно. Иванов уже много лет курирует программу по восстановлению популяции этих самых редких кошек в мире и возглавляет Наблюдательный совет АНО «Дальневосточные леопарды». Что касается Единой Лиги ВТБ, то Иванов — ее почетный президент, он также возглавляет Попечительского совета Российской федерации баскетбола. Помимо этого Иванов занимает пост председателя попечительского совета кремлевских музеев и председателя попечительского совета Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госуниверситета — потому и помогает им материально.

Помогать музею заповеднику в Алупке Иванов начал после того, как несколько лет назад побывал в Крыму. Работники Воронцовского дворца рассказали Иванову, что денег на реставрацию музея катастрофически не хватает. После этого Иванов стал помогать музейщикам из своего кармана.