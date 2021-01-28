Василия Ланового перевели в реанимацию

Василий Лановой перед началом спектакля в Музее Победы на Поклонной горе, сентябрь 2020 г. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сегодня в лентах новостей появилась тревожная информация: Василия Ланового перевели из больничной палаты в реанимацию. Он в тяжёлом состоянии. Уровень сатурации (кислорода в крови) упал, 86-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Хотя еще неделю назад Лановой готовится к выписке.

- К сожалению, Василий Семенович действительно находится в реанимации, - подтвердил нам директор Театра им.Вахтангова Кирилл Крок. - Это последствия ковида. Вчера вечером ему стало плохо. Он лежит в больнице почти месяц. Его лечение шло неплохо до вчерашнего дня. Василия Семеновича перевели в реанимацию под круглосуточное наблюдение врачей.

По некоторым данным, за последние дни Лановой получил четыре отрицательных теста на коронавирус...

Напомним, как развивались события. 31 декабря Лановой сдавал тест на антитела (теперь это обязательная процедура для артистов перед спектаклем). У Василия Семеновича было большое количество антител и последующие два ПЦР-теста дали положительный результат. Анализы пришли 2 января. И хотя явных симптомов коронавируса не было, на всякий случай, учитывая возраст актера, его семья приняла решение направить его в клинику. С того дня он находится в ковидной больнице. Тест на коронавирус сдавала и его жена актриса Ирина Купченко. Сперва он был положительным, хотя Ирина Петровна чувствовала себя неплохо. Последние несколько тестов на ковид были отрицательными. Однако она решила остаться в больнице, чтобы быть рядом с мужем.

В Театре им. Вахтангова, где служит актерская пара, январские и февральские спектакли с их участием отменили.