"Его не каждый сможет вытерпеть": новую подругу Павла Деревянко предупредили об испытаниях

Павел Деревянко представил публике новую девушку Алену Иванову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя всего месяц после расставания с женой Павел Деревянко представил публике новую девушку Алену Иванову - "чемпионку по бальным танцам всея Руси", как выразился актер. Судя по всему, именно она стала причиной разлада Деревянко с женой, которая воспитывает от него двоих дочерей.

Красавица-блондинка, на странице которой еще несколько недель назад появились смайлики-сердечки от знаменитого бойфренда, действительно танцует: в ее Инстаграме множество фото с соревнований, где Иванова поражает членов жюри не только пластикой, но и роскошными нарядами с голой спиной, захватывающими вырезами и сотнями страз. Как выяснил сайт kp.ru, чаще всего Алена выступала в паре с Кириллом Кеппером и «золотым мальчиком российского танцевального спорта» Никитой Бровко. Оба младше своей партнерши, которой в прошлом году исполнилось 34 года. И с тем, и с другим танцовщица тренировалась самостоятельно, без наставников, и похоже, далеко не всегда занимала призовые места.

Кроме того, Инстаграм новой подруги актера пестрит всеми атрибутами красивой жизни: пышные букеты, ужины в дорогих ресторанах, отдых на фешенебельных курортах... Немало и профессиональных снимков: Алена не раз позировала в качестве модели, например, магазинам одежды. В Москву она переехала несколько лет назад из Новосибирска, где успела попробовать себя и в роли дизайнера: в 2013 году Иванова представила свою коллекцию женских платьев - в местной прессе до сих пор сохранились фотоотчеты с модного показа. Впрочем, все это - и танцы, и моделинг, и дизайн одежды - скорее, хобби. Чем зарабатывает подруга Деревянко, и кто оплачивает ей красивую жизнь, неизвестно.

О том, есть ли будущее у этой пары, kp.ru рассказала звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

- Сейчас для актера наступило время перемен в личной жизни: 44-45 лет для Павла Деревянко - хорошее время, - уверена наш эксперт. - Он родился 2 июля 1976 года, в нумерологии эта дата называется «день бессвязности». Носитель знака известности, относится к особой категории людей, которым среднего пути не дано: либо наверху, либо внизу. На самом деле, он обладает огромной харизмой - баловень судьбы, всеми любим. Очень обаятельный, душа компании. Но в быту с ним совсем не легко, эмоции преобладают над разумом. Может проявлять категоричность, гордыню, амбициозность. Чтобы его выдержать, нужно иметь большое терпение, которое как раз-таки есть у Алёны. В их отношениях все зависит от того, насколько она готова терпеть.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

По словам Клары Кузденбаевой, эти отношения могут быть удачными для обоих партнеров, ведь они дополняют друг друга.

- Алена родилась 15 июня 1986 года - в день «приятного соблазна», - продолжает нумеролог. - Она носитель знака прогресса и артистизма. Умная, обладает аналитическими способностями, и поэтому ей далеко не с каждым человеком интересно, всегда нравились люди постарше (новая подруга на 10 лет моложе Деревянко - Ред.). Алена забирает энергию, и Павел для нее хорош - он донор. Что интересно, у нее всегда исполняются мечты, даже самые смелые. Поэтому можно сказать, что она намечтала себе Павла. Сейчас у неё подъем и судьбоносный год - тоже время перемен в личной жизни. Девочка она любознательная, но максимально реализует себя после 37 лет - до этого отрабатывает карму рода. Ей нужно избавляться от упёртости, но с другой стороны, это качество помогает ей достигать поставленных целей. А Павлу я бы посоветовала отказаться от сомнений, которые постоянно тянут его назад. Ему нужно всегда завышать планку и претендовать на большее, тогда удача будет на его стороне.

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