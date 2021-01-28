Фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»: топ-3 новинок конкурса 2021 года

Стартовал прием работ на VII Фотоконкурс «Самая красивая страна» Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Русское географическое общество всегда стремилось рассказать людям о природе и культуре нашей страны. Именно с этой целью организация в 2015 году впервые запустила собственный фотоконкурс, открытый для всех желающих, который впоследствии стал одним из наиболее масштабных российских фотоконкурсов о дикой природе.

За шесть лет существования конкурса участники прислали на него более 510 тысяч фотографий и сейчас стартует прием работ на VII Фотоконкурс «Самая красивая страна». В конкурсе может поучаствовать любой желающий: единственное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России. Сайт kp.ru будет публиковать серию фотогалерей участников конкурса РГО.

В 2021 году работы принимаются в десяти номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Эти забавные животные», «Россия с высоты птичьего полёта», «Искусство дикой природы», «Многоликая Россия», «Снято на смартфон», «Фотопроект», «Живой архив», а также же «Магия воды». Главная награда в каждой номинации – приз в 250 тысяч рублей.

Работы будут принимать до 5 апреля 2021 году. Экспертная комиссия выберет по десять финалистов в каждой номинации, после чего в течение мая пройдет заседание жюри, которое и определит победителя. Членами жюри в том числе являются президент Русского географического общества Сергей Шойгу, руководитель Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, а также фотограф Сергей Горшков, которые был признан лучшим в мире фотографом дикой природы по версии премии Wildlife Photographer of the Year.

Новинки в фотоконкурсе 2021 года

Организаторы конкурса хотят не только показать людям прекрасные снимки, но и рассказать историю их создания. В этом могут помочь только сами авторы: на конкурсе этого года они могут снять короткие видеоролики о своих фотографиях. За лучшее видео предусмотрен отдельный приз – «За кадром».

Начиная с нынешнего конкурса в каждой номинации будет определяться не только победитель, но и обладатели второго и третьего места.

Кроме того, в 2021 году организаторы конкурса дают авторам возможность не только выбрать фото из списка архивных снимков, но и загрузить снимки из собственных семейных архивов.

Готовится также 3D-выставка лучших работ фотоконкурса с элементами дополненной реальности, а, чтобы оживить проект, специалисты РГО разрабатывают специальное приложение. Выставка и приложение станут доступны уже в этом месяце.

Лучшие снимки Северного сияния прошлых лет, присланные на фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна», можно посмотреть здесь.