Долгожданная исповедь: сын рассказал о последних днях Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова скончалась в больнице от тяжелой травмы головы на 55-м году жизни 14 августа 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Валентина Легкоступова умерла пять месяцев назад после госпитализации в наркоклинику из-за многодневного запоя. Она неожиданно впала в кому, ей сделали экстренную операцию, но 54-летняя звезда не смогла выкарабкаться из-за начавшихся осложнений. Дочь артистки Анэтта Бриль обвинила в смерти мамы ее третьего мужа Юрия Фирсова. Сын Матвей до недавнего времени хранил молчание, но на днях дал пронзительное интервью и впервые рассказал о последних днях исполнительницы хита "Ягода-малина".

"Мне очень сложно и тяжело вспоминать этот день. В 20-х числах июля мама с Фирсовым приехали в Москву из Павловского Посада и поехали на собеседование в посольство Испании. Я не видел ее с момента отъезда в Сочи на бракосочетание с Фирсовым, потом они сразу уехали в деревню. Я поехал сразу к посольству. Когда я подъехал, они с Фирсовым уже сидели в кафе напротив. От него страшно пахло алкоголем. Я подошел к маме, мне показалось, что от нее тоже пахнет", - рассказал Матвей.

Молодой человек знал про мамину непереносимость спиртных напитков, потому стал очень переживать. Уже дома он обратил внимание, что запах алкоголя от Юрия и Валентины только усилился. "Мамино состояние показалось мне странным. Она была заторможена. На мои вопросы, что происходит и чем я могу помочь, сказала, что все в порядке и ей просто надо поспать", - поделился он.

По его словам, Фирсов буквально выгнал его из квартиры. "Я снова настойчиво ему повторил, что маме нельзя выпивать, что у нее непереносимость алкоголя, на что он ударил меня в нос. Я решил уйти в свою комнату и поговорить с ним, когда он протрезвеет, но он выломал ко мне дверь и стал угрожать двумя ножами, крича, чтобы я покинул дом и не лез со своими советами в их жизнь. Говорил, что ему виднее, что делать его жене, и если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать", - заявил Матвей.

Он вышел на лестничную площадку перевести дух, но обратно зайти так и не смог. Наследник звезды стучался и звонил в дверь, но ему никто не открыл. Не помогли ему и соседи, полицию никто не вызывал. В итоге парню пришлось ночевать в подъезде. "На утро продолжил звонить в дверь. Мне открыл в дым пьяный Фирсов. Я спросил, как мама и попытался к ней пройти. Он перегородил дверь и дал мне две минуты на сборы вещей, снова потребовал покинуть дом. Сказал, что если я этого не сделаю, то ножи будут не угрозой", - цитирует молодого человека ФАН.

Он также обвинил третьего супруга Легкоступовой в том, что тот "постоянно пытался предложить маме выпить, говорил, что с пивком жизнь проще, что алкоголь решает проблемы и так далее". Более того, Матвей сообщил, что его маму уже выводили из запоя в наркоклинике и ранее.

"Я знал, что у нее непереносимость, связанная с давлением и состоянием здоровья, знал, что он ей категорически противопоказан. Но самое интересное, об этом знал и Фирсов. Более того, он даже мог в этом убедиться лично в марте минувшего года. Мама попала в ту же самую больницу вся в синяках, гематомах и травмах по прилете в Москву после одной из его так называемых регат", - впервые подтвердил сын слова врача-нарколога.

Как ранее писал сайт kp.ru, Легкоступова впервые проходила лечение в наркоклинике в марте 2020 года. "Поступила с алкогольным абстинентным синдромом. Жаловалась на сильные головные боли и головокружение. Помимо этого были зафиксированы многочисленные гематомы на руках и ногах. Со слов самой Валентины и Юрия, травмы она якобы получила в аэропорту Ниццы. Они рассказывали историю о том, что она упала с эскалатора Пациенты рассказывали, что познакомились всего две недели назад", - делился врач.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась в больнице от тяжелой травмы головы на 55-м году жизни 14 августа 2020 года. Женщина неудачно упала в собственной ванной. До этого она вместе со своим третьим мужем Юрием Фирсовым сильно пила. Да так, что наследница пришлось увезти маму и отчима в наркоклинику. Однако там певице стало плохо, она врала в кому, из которой так и не вышла.