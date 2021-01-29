10 неожиданных фактов об известных предпринимателях

Ричард Брэнсон с сыном на своем острове Неккер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупные предприниматели – люди зачастую не менее интересные, чем спецагенты из фантастических фильмов. Мы собрали десять интересных фактов об известных всем бизнесменах, которые помогут взглянуть на них по-новому.

Один из самых эксцентричных предпринимателей Ричард Брэнсон доказал, что частные острова – не просто роскошь, но и хорошая инвестиция. Купленный им за $180 тыс. остров Неккер сейчас стоит в 1100 раз дороже – $200 млн.

Глава Tesla Илон Маск – гений в прямом смысле этого слова. А еще у него эйдетизм – фотографическая память, которая позволяет ему запоминать любую информацию после первого же прочтения.

Илон Маск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2021 году Telegram оценили в $30 млрд, что ставит Павла Дурова на первое место среди самых богатых россиян.

Павел Дуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владелец Додо-пиццы Федор Овчинников в юности увлекался политикой и даже возглавлял ячейку Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова (запрещенная в России организация).

Федор Овчинников Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алишер Усманов никогда не участвовал в приватизации, а львиную долю своего состояния он заработал на инвестициях в интернет-гиганты, такие как Facebook и Alibaba.

Алишер Усманов. Фото: Антон Свиридов

Роман Абрамович – круглый сирота. После смерти родителей в младенческие годы его усыновил дядя.

Роман Абрамович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удивительно, но основные деньги Amazon Джеффа Безоса приносит не сам интернет-магазин, а облачные сервисы, которые компания сдает в аренду.

Джефф Безос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Занимающий 4 место в рейтинге Forbes Алексей Мордашов отправил сына в армию, «поскольку тот не хотел учиться».

Алексей Мордашов. Фото: Сергей Мальгавко/фотохост-агентство ТАСС

Самый известный инвестор в мире Уоррен Баффет живет в одном и том же двухэтажном доме в Небраске с 1958 года. Тогда он купил его за $ 31.5 тыс.

Уоррен Баффет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основателю Aliexpress Джеку Ма в юности не везло с работой. Его не взяли даже в KFC – он оказался единственным из 24 кандидатов, кто не получил работу.