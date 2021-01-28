"Комок в горле": Игорь Крутой показал изменившегося Валерия Леонтьева с женой Люсей

Певец познакомился с будущей женой на заре своей карьеры Фото: Артем КИЛЬКИН

Валерий Леонтьев много лет живет на две страны. В Америке обосновалась жена певца Людмила Исакович. Супруги вместе с 1972 года. В Майами у них шикарные апартаменты с видом на океан. Звездная пара близко дружит с семьей Игоря Крутого.

Композитор Игорь Крутой показал редкое видео с Валерием Леотньевым и его женой Люсей. Певец приехал в гости к семье музыканта. "Бродяга любви" очень редко где-то появляется вместе с Людмилой Исакович. 67-летняя женщина избегает публичных мероприятий, ведет достаточно закрытый образ жизни.

Валерий Леонтьев с женой Люсей счастлив почти 50 лет

Крутой обнародовал сначала кадры трогательной встречи с другом, а потом ужина в ресторане. Он с большим теплом отозвался о певце и рассказал, что считает Леонтьева гениальным артистом, порядочным и очень скромным. В кадре можно заменить сильно изменившегося Валерия Яковлевича. Он без грима, в простой футболке и брюках. На голове кепка. от пышной шевелюры, которая является визитной карточкой 71-летнего артиста, не осталось и следа.

"Вчера был замечательный день - к нам в гости приехали мама с Аллочкой и Валерик Леонтьев с Люсей... Часа три просидели в ресторане с видом на яхт-клуб, ели, пили, вспоминали, смеялись... Это был день, который хочется поставить на повтор... Мой друг - грустный Пьеро Валерик Леонтьев - очень любимый всей нашей семьей человек... В нем совместились и гениальный артист, и порядочнейший человек, ранимый и преданный, открывающий свою душу немногим. В этом, наверное, он прав - слишком нелегка его судьба и в жизни, и на сцене... Вы не представляете, насколько Валерик велик в своих познаниях литературы, живописи, кино... Так бывает, что зачастую артист, жизнь которого протекает на виду у миллионов людей, может быть очень скромным и... немного одиноким. И я рад, что в этот вечер Валерик оттаял душой, смеялся и шутил, как в наши добрые времена. Во всяком случае, наутро он прислал мне такую смс, от которой комок в горле...", - подписал видео Игорь Яковлевич.

Отметим, поклонники постоянно обсуждают внешний вид Леонтьева. Фанаты переживают из-за изменений: артист в последние месяцы не похож на себя прежнего, выглядел истощенным и уставшим. Казанова российской сцены категорически отрицает, что делал пластику, но публика ему не верит. Ходят слухи, что ему делали подтяжки лица и блефаропластику. Кроме того, он исправил свою улыбку, установив белоснежные виниры.

Певец готов на все ради того, чтобы его фанаты, глядя на него, тоже чувствовали себя молодыми и красивыми. "Я не вправе плохо выглядеть", - отвечает Леонтьев на упреки о своей внешности. Он утверждает, что ему приходится вкладывать в свой внешний вид большое количество сил. В тренажерном зале он бывает каждый день и держит свой аппетит под строгим контролем. "Не жру я, понимаете? В смысле - голодаю", - признался как-то Валерий.

Что касается его брака с Исакович, то пара вместе почти 50 лет. Певец познакомился с будущей женой на заре своей карьеры. Она начала работать бас-гитаристкой в коллективе звезды советской эстрады. В 1998 году после долгих лет сожительства влюбленные решились оформить брак официально. Свадьба прошла в Майами, где у супруги Валерия к тому моменту уже был свой дом. На жизнь жена Леонтьева зарабатывала тем, что стрижет собак.