Родственники собрались на рождественский ужин, а через месяц все умерли от коронавируса

Накануне Рождества британский премьер-министр Борис Джонсон огорошил подданых Соединенного Королевства: праздник отменяется из-за нового штамма коронавируса - суперзаразного и распространяющегося с огромной скоростью. Большая часть государства погрузилась в новый локдаун. правда, в некоторых районах перед Рождеством все-таки разрешили собираться родственникам. Праздник все-таки. И это решение привело как минимум к одной трагедии.

82-летний Дэвид вместе с 79-летней супругой Пэт Фишер решили встретить Рождество вместе с их сыном. Хотя с начала эпидемии COVID-19 пожилые люди остерегались инфекции и не манкировали мерами предосторожности.

48-летний Даррен приехал в родительский дом в Аллестри (графство Дербишир) и провел с отцом и матерью и дядей буквально два часа, после чего вернулся к невесте Трэйси Лэтем, которая решила остаться дома.

Первой почувствовала себя плохо Пэт. Буквально через пару дней она пожаловалась на ужасную усталость. Так как у женщины был диабет, врачи решили отправить ее в больницу.

- Через несколько дней пришел положительный тест на коронавирус, состояние Поэт ухудшилось, - рассказывает Трэйси. - А еще два дня спустя Даррен простудился, у него начались проблемы с дыханием и мы решили вызвать скорую. На Новый год мне позвонил Даррен и сказал, что ему тяжело дышать и, что врачи хотят отправить его на искусственную вентиляцию легких. Я сказала ему, что бы он скорее поправлялся. Я даже не могла подумать тогда, что это будет наш последний разговор.

В это же время в больнице оказался и глава семейства Дэвид и дядя Даррена.

- Даррен пробыл на аппарате искусственной вентиляции легких девять дней. Его дядя в это время лежал на соседней койке.

Пока мужчины боролись за жизнь, врачи сообщили Трэйси, что умерли Дэвид и Пэт.

- Это было ужасно. Медики посоветовали мне придти и поговорить с Дарреном. Я сказала ему, что он обязан продолжать бороться с этой заразой.

Но 11 января мужчина скончался. Через два дня умер и его дядя.

Сейчас Трэйси пытается придти в себя и учится заново жить. Вместе с Дарреном она была 12 лет. Он помогал ей воспитывать троих детей, а его родители - Пэт и Дэвид - были для нее словно родными.