Как пережить ретроградный Меркурий: Василиса Володина предупредила россиян о сбоях и неувязках

В три недели ретроградности возможны самые разнообразные неувязки в делах Фото: Shutterstock

Ретроградный Меркурий у обывателей уже стал притчей во языцех. Сломалась ли машина, поругались ли с мужем - все это, мол, последствия плясок на небосклоне самой маленькой планеты Солнечной системы. Но астрологи уверены: когда Меркурий входит в период своей ретроградности, тут уже не до шуток.

Явление, при котором нам кажется, что "малыш" Меркурий замедляет свой ход и даже движется назад (на самом деле это оптическая иллюзия), управляет нами раз в четыре месяца и, по словам астрологов, действительно нарушает привычный порядок вещей. Длится это всегда ровно 21 день, и в этом году первый ретроградный Меркурий выпадает на 30 января - 21 февраля. Так чего ждать и к чему готовиться?

Астролог Василиса Володина

- В 2021 году Меркурий будет ретрограден только в знаках Воздуха, тогда как в 2020 - в знаках Воды. Разница в том, что Вода выводит на первый план вопросы ценности жизни и здоровья, страхов за свое существование. А воздушные знаки заставляют задуматься о том, что для нас значат отношения, знакомства, любовь, связи и контакты, - объясняет известный астролог Василиса Володина. - Февральская ретроградность выведет на первый план вопросы взаимопомощи и дружбы с теми, кого мы искренне уважаем.

При этом Володина предупреждает: в три недели ретроградности возможны самые разнообразные неувязки в делах. Случайная потеря документов, внезапно сорвавшиеся встречи, сбой техники и "глюк" телефонов, блокировка социальных сетей...

- Если в вашей жизни так происходит, это сигнал, что вам пора сбавить обороты и сосредоточиться на том, как вы распоряжаетесь своим временем и умеете ли вносить ясность в отношения. Ну и конечно, это время неудачно для покупок, - предупреждает астролог.

Кроме того, ретроградный Меркурий на фоне других небесных явлений превратит февраль в один из самых важных месяцев этого года. Астрологи ждут глобальных перемен в политике, экономике и общественных процессах.

- Могут вводиться новые налоги, резко и быстро поменяются некоторые лица в государственной системе. Экраны смартфонов и телевизоров будут ротировать лица и новости с бешеной скоростью. Кстати, цензура соцсетей и интернета в ближайшем году в целом ужесточится - это мы уже видим. И события января-февраля - только первый шаг, - отмечает Володина.

При этом комфортно себя будут чувствовать те, кто не витает в облаках, а занимается практической деятельностью. Самый эффективный девиз не февраль от Василисы Володиной - "Дела сами себя не сделают".

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