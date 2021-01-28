Каждый девятый россиянин в 2021-м собирается купить авто Фото: Shutterstock

26% россиян планируют потратить в наступившем году имеющиеся «свободные» средства на ремонт квартиры или на покупку мебели. 20% - на туристическую поездку. Бытовую технику хотят купить 15% . И 12% собираются оплатить обучение - свое или детей.

Какие выводы можно сделать по итогам опроса ВЦИОМ - об этом «КП» поговорила с руководителем сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимиром Мукомелем.

- Какие тенденции подчеркнуло это исследование?

- Тренды долгосрочного планирования — они не изменились. Этот опрос надо четко связывать с экстраординарной ситуацией прошлого года. В 2020-м тех, кто ничего не приобретал из перечисленного ВЦИОМ, ( а это так называемые товары длительного пользования и услуги), было больше. Особенно после сентября 2020-го — таких оказалось 43%. А вот на следующий год доля тех, кто не собирается ничего приобретать, снизилась существенно.

- То есть население выказывает определенный оптимизм?

- В общем, да. С этим, в том числе, связано резкое увеличение трат на путевки, автомобили и фитнес. На все то, чего россияне в основой своей массе были лишены (или лишены возможности пользоваться этим) - в ушедшем году.

- Траты на телефоны — на пятом месте...

- Что касается планируемого увеличения расходов на телефоны, смартфоны — население осознало, что это средство ежедневной коммуникации и социализации. Без смартфона и без куар-кода сложно куда-то попасть или оплатить какую-то необходимую покупку, что-то заказать на дом. Это определенный образ жизни. Без телефона сегодня — все равно, что без штанов.

- Наибольшее количество россиян собирается тратиться на ремонт и мебель — ипотека «виновата»?

- Прямой корреляции тут все-таки не просматривается. Число тех, кто собирается покупать жилье — изменилось не слишком. Ремонт — это в наших условиях почти константа. Его делают не только в новых ипотечных квартирах, в которые люди только-только собираются въезжать, но и в тех квартирах и домах, где они живут много лет, если не всю жизнь. И мы не можем точно знать, какие смыслы вкладывают респонденты в определение «ремонт». Заменить полы и покрыть лаком или поставить новые пластиковые окна — это тоже ремонт. Это не означает кардинальную перестройку жилья.

- Почти каждый восьмой россиянин собирается тратить немало средств на обучение.

- Это идет от понимания, что в сложной экономической и эпидемиологической ситуации надо вкладываться в человеческий капитал. В первую очередь в образование детей и в здоровье (траты на фитнес к этому имеют прямое отношение). С другой стороны — это отражение реалий, когда в стране плата за обучение не имеет тенденции к снижению. То есть тут встретились два разных фактора.

- Покупку загородного дома или дачи с земельным участком планирует очень немногие.

- Да и планирование покупки квартиры — там процент не намного выше. Возвращение идет к уровню, который в среднем наблюдался за последние несколько лет — увеличение идет лишь по сравнению с прошлым годом. Просто из-за пандемии планировать переезд в 2020-м оказалось не слишком реально. Это было сопряжено, в том числе, с техническими сложностями. Сейчас мы наблюдаем возвращение к старым трендам.

- Треть граждан не планирует покупать вообще ничего «существенного» - это та часть опрошенных, которая относит себя к бедным?

- Это те из опрошенных, которые не могут планировать свои расходы, поскольку доходы слишком низки. И эти граждане сдержаны в своих ориентациях. И, кроме неясности со своими доходами, такие люди не уверены и в скором разрешении ситуации с пандемией. Но доля подобных респондентов примерно одинакова в опросах с 2013 года — от 30 до 35%.

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