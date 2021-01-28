Маска на маску: насколько эффективен для защиты от коронавируса «бутерброд» из медицинских повязок

Маски и близко не герметичны, они пропускают довольно много воздуха с боков Фото: Мария ЛЕНЦ

ДВЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДНА

Как сообщают зарубежные СМИ, исследователи Политехнического университета Вирджинии пришли к выводу, что ношение одновременно двух масок увеличивает эффективность защиты от коронавируса с 50 до 75%. А если надеть «бутербродом» сразу три маски, то они задержат до 90% опасных частиц из окружающей среды. Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи подтвердил, что это логично. «Если уже есть однослойный физический барьер, а на него сверху накладывают дополнительный слой, было бы совершенно разумно предполагать, что эффективность защиты повысится», - цитирует его RT.

Каковы плюсы и минусы такого подхода? Об этом мы спросили научно-медицинского просветителя, врача-терапевта высшей квалификационной категории Алексея Водовозова.

Алексей Водовозов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ОДИН ПЛЮС И ТРИ МИНУСА НАСЛОЕНИЯ МАСОК

- Я тоже не сомневаюсь, что несколько масок с точки зрения защиты лучше, чем одна. Преимущество такого «бутерброда» описывается традиционным русским выражением «дешево и сердито». Собственно, это единственный плюс, - говорит эксперт. - А дальше начинаются сплошные минусы.

Во-первых, при такой многослойности на лице человеку становится существенно сложнее дышать, точно будет очень тяжело, предупреждает Алексей Водовозов.

Во-вторых, маски в любом случае придется часто менять, желательно каждые два часа. А если они будут быстрее промокать, то и еще чаще.

В-третьих, не стоит забывать о проблемах с утилизацией - инфицированных отходов будет больше в 2-3 раза.

- С учетом всего этого, если сложить стоимость трех масок и учесть частоту их смены, то сумма получится очень близкой к цене добротного респиратора класса FFP2. При том, что эффективность защиты у него выше, чем даже у тройного «бутерброда» из простых масок: фильтрация достигает 95%. Не говоря уже о несопоставимом удобстве ношения, - резюмирует врач.

От себя добавим: в респираторах, в отличие от масок, удается избежать запотевания очков. И для этого не надо применять никакие трюки вроде намазывания линз мылом и прочих ухищрений.

ЕВРОПА И США ПЕРЕХОДЯТ НА РЕСПИРАТОРЫ

- Кстати, в США планируют сделать респираторы 2-го класса защиты всеобщим стандартом для медиков, - добавляет эксперт. - Если раньше стандартом была обычная медицинская одноразовая маска, то теперь ее место займет гораздо более надежный и удобный респиратор.

Ряд стран - Австрия, некоторые земли Германии - уже ввели обязательное требование для всех граждан надевать респираторы FFP2 в общественных местах. С учетом роста заболеваемости ковидом, скорее всего, этому примеру в скором времени последуют и другие европейские страны, предполагает Алексей Водовозов. При этом за рубежом для населения из высоких групп риска, в первую очередь пенсионеров, как правило, предусматривается бесплатная выдача респираторов. Наша страна вряд ли пойдет на такой шаг, а потому введение поголовного обязательного ношения респираторов вместо масок маловероятно, считают специалисты.

B Австрии и некоторых землях Германии введено обязательное ношение респираторов класса FFP2 Фото: REUTERS

БУДЬ В КУРСЕ

Что искать на маркировке

Если вы хотите приобрести респиратор 2-го класса защиты, то на маркировке должен быть указан один из следующих вариантов:

- FFP2 (европейский стандарт),

- N95 (американский стандарт),

- KN95 (китайский стандарт),

- P2 (австралийско-новозеландский стандарт)

ВОПРОС В ТЕМУ

Насколько опасно для здоровья, если через маску тяжело дышать

- Все разговоры о тяжелом вреде для здоровья - полная глупость, - говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов. - Для того, чтобы заработать настоящее кислородное голодание, гипоксию, нужно, чтобы концентрация углекислого газа под маской выросла раз в 10. А это просто нереально. Не забывайте, что маски и близко не герметичны, они пропускают довольно много воздуха с боков (потому и гораздо менее надежны для защиты, чем плотно прилегающие респираторы. - Ред.)

Отсутствие вреда для органов дыхания и сердечно-сосудистой системы при ношении масок и респираторов у абсолютного большинства людей «КП» подтвердил и главный кардиолог Минздрава, профессор Сергей Бойцов. «Только у пациентов с выраженной сердечной недостаточностью действительно могут быть затруднения при длительном ношении маски», - рассказал врач. «Все остальные, кто заявляет о невозможности носить маску из-за «тяжелых проблем» с доступом воздуха, просто ищут себе оправдания. Такие трудности субъективны, надуманы, словом, психологического характера, а не физиологического», - подчеркнул Бойцов.

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