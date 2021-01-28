Госдума готовит амнистию частным мини-отелям

В Госдуме подготовлены изменения в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». В частности, предлагается ввести понятие гостевой дом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме подготовлены изменения в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». В частности, предлагается ввести понятие гостевой дом.

- Это жилой дом, который сдается гостям, и в котором может жить и сам хозяин. - пояснила «КП» соавтор изменений член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. - Можно установить лимит на количество комнат — 10-12.

Речь, в частности, идет о домах на земле в курортной зоне или в местах, популярных среди любителей агротуризма.

- Мы считаем, что нужны меры в защиту гостевых домов, - продолжила депутат. - Ограничение на оказание гостиничных услуг в жилых домах, введенное в 2019 г., привело к провалу прошлого курортного сезона, сотни тысяч людей потеряли единственный источник дохода, особенно в курортных городах. Для того, чтобы законно размещать у себя туристов, владельцы частных домов должны переводить свои земельные участки из категории для индивидуального жилищного строительства в категорию для коммерческого использования. Это долгое дело, большая волокита. А неправомерное использование участка позволяет его изъять и принудить владельца через суд снести свой дом. Это катастрофа для частного бизнеса.

Депутат предлагает ввести для владельцев частных домов переходный период на несколько лет, чтобы они могли переоформить документы, не прекращая бизнеса и не теряя доходы.

- Хотя я не понимаю, почему обязательно нужно менять назначение земли, - говорит депутат. - Вот семья решила сдавать комнаты в своем доме, потом дети пошли, внуки — уже не до гостей. Что же, опять переходить в другую категорию? Надо делать систему более гибкой и удобной для семейного бизнеса.

Ранее Минстрой на своем сайте сообщил о некоторых изменений в отраслевые документы. Например, если раньше отели должны были иметь как минимум 5 номеров, то сейчас минимум не регламентируется. Это даст больше возможностей для участия в гостиничном бизнесе малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, у которых нет денег для строительства или аренды больших зданий.

Учтены и многочисленные жалобы постояльцев — например, на то, что слышен даже шепот в соседнем номере. Теперь требования к звукоизоляции будут более жесткими. Кроме того, в отелях для того, чтобы получить 4 звезды, обязательно должен быть грузовой лифт.

Изменения не коснулись деятельности хостелов в многоквартирных домах, уточнили «КП» в Минстрое, это по-прежнему является незаконным.

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