Криштиану Роналду попал под расследование полиции

Что грозит популярному футболисту, не сообщается, но эту историю, судя по всему, хотят раскрутить по полной Фото: EAST NEWS

В Италии грянул скандал откуда не ждали. Самого популярного и богатого футболиста в мире уличили в возможном нарушении антиковидных правил.

Итальянские СМИ сообщают, что карабинеры сейчас расследуют, как Криштиану Роналду и его жена Джорджина якобы оказались на горнолыжном курорте Курмайор. А все дело в том, что если они действительно побывали в горах, то нарушили антиковидное законодательство по трансферам между регионами. Турин, где живет Роналду со своей семьей, находится в Пьемонте. Там объявлен оранжевый уровень опасности по COVID-19. А Курмайор расположен в соседнем регионе Аоста. Так вот по новым правилам границу между областями пересекать нельзя, даже если ты уже переболел коронавирусом, как Роналду.

Криштиану был свободен от последнего четвертьфинального матча на Кубок Италии, в котором «Ювентус» уверенно победил «СПАЛ» (4:0). И красавчик решил воспользоваться паузой и подарить жене на день рождения (ей исполнилось 27 лет) поездку в горы. А «спалились» они в соцсетях, где появилось видео, как они катаются на снегоходах. Видео потом быстро удалили, но остались и другие свидетельства. Говорят, что есть сведения, что они ужинали и провели ночь в официально закрытой гостинице, расположенной на территории другого региона.

Что грозит популярному футболисту, не сообщается, но эту историю, судя по всему, хотят раскрутить по полной. Чтобы другим неповадно было.

Кстати, комментируя эту историю, болельщики говорят, что расследование по Роналду спровоцировали тиффози другого туринского клуба «Торино», которые яростно ненавидят «Ювентус».

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