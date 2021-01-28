Валерий Сюткин наконец раскрыл тайну рождения сына

Валерий Сюткин - многодетный отец Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе 2020 года Валерий Сюткин и его жена Виола стали родителями. 45-летняя женщина подарила 62-летнему певцу сына Лео. Малыш стал четвертым ребенком для музыканта и вторым для его третьей супруги, с которой он вместе 27 лет. Артист ранее говорил, что его избранница рожала сама. И вот теперь наконец рассказал правду о появлении наследника.

Валерий Сюткин - многодетный отец. У певца есть 40-летняя дочь Елена от первой жены, 33-летний сын Максим от второго брака, 24-летняя дочь Виола и пятимесячный Лев от нынешней избранницы Виолы. Кроме того, артист - счастливый дедушка шестилетней внучки Василисы. Свою семейную жизнь Валерий безоблачной не называет.

"Нашу семейную жизнь безоблачной не назовешь. Мы проходили разные периоды - и выяснений, и бурных ссор, когда предметы летали по комнате, и даже одного расставания. Но у нас есть хорошее качество: хотя оба эмоциональные, быстро отходим и делаем вид, что ничего не произошло", - признается Сюткин.

После появления на свет Льва певец сказал себе: "Ну что, старик... 20 следующих лет ты обязан быть в рабочем состоянии, чтобы успеть поставить мальчика на крыло. Папа - это авторитет, совесть, поступки. С отца сыновья берут пример, как следует относиться к жизни, поэтому придется держать хорошую форму. Сын мотивировал меня изменить режим на более щадящий... Лучше побуду с ребенком. Теперь мой главный «аттракцион» - сын".

Исполнитель тщательно следит за здоровьем. "Раз в год прохожу медицинское обследование, просто чтобы ничего не прозевать. Фитнесом, правда, не увлечен. Мой спорт - это ежедневные прогулки с коляской, километров по десять. Наматываем с женой круги по поселку, дышим свежим воздухом... Года через два мальчик потащит меня на детскую площадку и я занервничаю: тут поскользнется, там упадет. Начну просчитывать - где таится опасность и как ее избежать. Говорю, и от одной мысли все внутри сжимается", - делится переживаниями звезда.

По его словам, когда они с женой ждали дочь Виолу, отношение к беременности было совсем иным. "Поехали в Питер? Легко! Летим на другой конец земли - да пожалуйста! Теперь же, когда узнали, что станем родителями, затихли, залегли на дно. «Все! Заканчиваем со всеми поездками, вечеринками, любым дрыганьем. Надо выносить нашего мальчика, - сказал я жене. - Возраст... Мало ли что!». О том, что мы ждем ребенка, знали только самые близкие, и то не с самого начала", - говорит Валерий.

Выдохнули супруги, лишь когда сын появился на свет. "Он здоров, его мама в полном порядке. Можно успокоиться. Мы не скрываем, что родили с помощью ЭКО", - цитирует Сюткина "Караван историй".

Все случилось не сразу, на это ушло три года. Медсестры сняли для супругов видео с первыми секундами-минутами жизни малыша. Лев растет копией отца.