В Англии ищут человека, который будет фотографировать королеву для инстаграма

Британская монаршая семья уже много лет является любимцами публики. За ними пристально следят не только репортеры, но и обычные люди. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Британская монаршая семья уже много лет является любимцами публики. За ними пристально следят не только репортеры, но и обычные люди. О предпочтениях королевы Елизаветы II, начиная от выбора губной помады и сумочки и заканчивая любимым сортом чая, рассуждают не одни британцы. И теперь у всех желающих появился шанс стать ближе к королевской семьи.

Букингемский дворец объявил о поиске старшего ассистента по коммуникациям. Если быть проще, королеве потребовался специалист по социальным сетям, который посвятит себя работе с Инстаграмом. Настоящему профессионалу даже обещают карьерный рост и, видимо, неограниченный доступ к лучшему английскому чаю и пудингу. Сейчас у официального аккаунта Виндзоров 8,6 млн подписчиков.

«Вам предстоит координировать новости, находить инфоповоды и создавать информационный контент, поддерживать контакты с редакторами и владеть передовыми техническими знаниями. Также вам придется работать с аналитикой для оценки эффективности и вовлеченности и предлагать идеи для будущих проектов», - говорится в объявлении.

Букингемский дворец объявил о поиске старшего ассистента по коммуникациям.

Букингемский дворец надеется, что специалист мечты будет подходить к работе творчески: помимо написания текстов, ему предстоит фотографировать, снимать видео и создавать анимацию.

За все старания будущему ассистенту пророчат 27 тысяч фунтов в год (2,8 млн рублей). Согласно данным Нацуправления статистики Британии, это средняя зарплата в королевстве. Но зато местом работы станет легендарный Букингемский дворец, а это того стоит!

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