Плюшевый тигренок из Воронежа в реанимации, полет с дочкой в Нью-Йорк и недоработка врачей: Чем завершилась «Подлинная история Юлии Началовой»

Ток-шоу реконструкций «Док-ток» Ксении Собчак посвятило сразу три выпуска ушедшей в 38 лет певице Юлии Началовой, которой 31 января могло бы исполниться 40 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ток-шоу реконструкций «Док-ток» Ксении Собчак посвятило сразу три выпуска ушедшей в 38 лет певице Юлии Началовой, которой 31 января могло бы исполниться 40 лет. Соавторами фильма стали родители артистки — композитор и продюсер дочери Виктор Васильевич Началов и профессиональная певица Таисия Николаевна. Кроме того, помогала сценаристам и Анна Исаева, много лет работавшая с Началовой в качестве пресс-секретаря.

- Я поделилась интимными разговорами, которые мы с Юлей вели, когда она уже была в больнице, - призналась пресс-секретарь певицы Анна Исаева. - В рамках этого фильма я отдала голосовые сообщения, которыми мы перебрасывались в конце ее жизни. Это тяжело слышать. По большому счету, произошла глупость (усугубленная рядом диагнозов открытая рана на ноге стремительно привела к летальному исходу — Авт.): если бы она легла в больницу на три дня раньше, осталась бы жива. А о помощи Юля попросила только тогда, когда упала в обморок, будучи одной дома.

Фото: кадр из фильма

Ноги передвигали руками

Папа Юлии вспоминает, что повальная мода на похудение, захлестнувшая страну в нулевых, коснулась и его дочери. Первый муж Дмитрий Ланской, от которого она позже ушла, застукав с любовницей, поддерживал идею экстремальной сгонки веса — так она довела себя до анорексии, отказавшись от нормальной еды и по сути питаясь мочегонными таблетками. Сбросила 25 кило за два месяца и посадила почки, после чего и развилась подагра, убивающая суставы. На уговоры отца и подруг отчаянно не поддавалась. Настаивала, что питается нормально и все будет хорошо. «А потом доктор поставил вопрос, — вспоминала Началова. — Возможно, я буду иметь детей с таким диагнозом. А, возможно, и нет. Я с детства мечтала иметь детей! Неважно, что в моей жизни будет происходить. Я хочу встретить старость со внуками и детьми».

При подагре воспалялись суставы и ходить (а тем более выступать!) на каблуках Юлии было невыносимо больно. Однако, будучи прирожденной артисткой, в 10 лет выигравшей «Утреннюю звезду», Началова не могла отказаться от этого. Доходило до того, что во время приезда на концерт или съемку в Останкино, менеджмент певицы просчитывал маршрут таким образом, чтобы число шагов и нагрузка на ноги были минимальными. А чтобы выйти из машины, ноги Началовой поочередно помогали вынимать руками.

Палочка внутри груди

В 2007 году у Началовой произошло серьезное ЧП после увеличения груди. Импланты не прижились — началось заражение крови, почки отказали.

- Она решила изменить форму груди после родов, - объяснила пресс-секретарь певицы Анна Исаева. - Очень долго подбирала клинику и выбрала лучшую. Сделала в США операцию. Ничего не предвещало никаких осложнений. Вернулась в Россию. Поднялась температура. И она успела взять консультацию у русских врачей, которые сказали, что надо действовать дедовским методом — обтягивать грудь чуть ли не полотенцем или пеленкой. Иначе будет хуже. И кардинально решать вопрос. Мы поняли, что все критично и полетели обратно. Клиника взяла на себя расходы по второй операции и перелету. И все исправили. Была занесена какая-то палочка во время операции. То есть они были виноваты.

Плакат желаний, Нью-Йорк, сообщение о смерти

В фильме отношения с мамой вспоминает Вера — единственная дочь певицы от второго брака с футболистом Евгением Алдониным.

Фото: кадр из фильма

— У мамы был плакат желаний, — вспомнила 13-летняя девочка (фильм записывала год назад). — И она писала там в настоящем времени о своих мечтах. Например: у меня есть дом. Она хотела позитива. Чтобы у нее было больше концертов, программ. Чтобы все было хорошо, рядом был любящий мужчина. Чтобы была вилла такая красивая. И хотела сыночка, наверное. 7 марта — последний день, когда я видела маму живой. У меня был концерт в школе, но она не смогла приехать. У нее очень сильно болела нога. Потом мы приехали с бабушкой к ней, подарили цветы. Она мне пожелала много чего хорошего.

Фото: кадр из фильма

10 марта 2019 года, в Прощеное воскресенье, Началова по телефону говорила с дочкой, которая улетела в Оксфорд вместе с одноклассниками, и заверила, что все нормально. Певица и правда верила в это. Вера купила маме в подарок розовый кошелек и спросила, получится ли у них, как договаривались, в скором времени вместе полететь в Нью-Йорк (так вдохновились комедией «Один дома»). «Обязательно поедем», — ответила Юлия. Они попросили друг у друга прощения, как велит православная традиция.

А через шесть дней сердце певицы остановилось навсегда.

— 11 марта я написал: «Как себя чувствует моя Королева?», но ответа уже не получил, — показал переписку Владимир Белов, администратор Юлии. — 12 марта тоже не получил. 13 марта написал «Юлечка, любимая, вернись. Мы тебя все очень любим». Я надеялся, что она вернется. Ответов не было.

Трагичную новость дочери Началовой сообщил отец, Евгений Алдонин. Встретил девочку после поездки в Британию, посадил в машину и признался.

- Я вроде бы говорю нормально, но слезы льются автоматически, - вспомнила тот момент Вера. - Это происходило само. Обычно я сильно держусь. Я какая-то мегасильная, потому что когда были похороны, плакала, конечно, но сознания не теряла. Взяла себя в руки.

Фото: кадр из фильма

Врачи не смогли настоять на ампутации

Ведущая Ксения Собчак заявила, что ни один из врачей, принимавших участие в оперативном лечении певицы, не согласился дать комментарии по поводу трагической ситуации.

А тогда доктора упрекали Юлию в самолечении, особенно при наличии тофусной подагры (крупные отложения солей мочевой кислоты в суставах в виде уродливых шишек) и инсулинового диабета (сахарный диабет 1 типа, когда работу поджелудочной железы может компенсировать только введение инсулина подкожно). 8 марта 2019 года, за восемь дней до смерти она записала голосовое сообщение: «Поднялась температура — 39 градусов. Я без памяти, меня везли на носилках. Сейчас в реанимации. Хотели резать и чистить ногу, но из-за двусторонней пневмонии не разрешил доктор. Нельзя делать наркоз. Сейчас поставили антибиотики. Очень хочу восстановиться скорее. Так хреново прям».

Фото: кадр из фильма

В больнице сказали, что дренирования травмированной ноги (открытая рана), которую заливали лидокаином в домашних условиях, недостаточно. Лечащий врач предложил ампутацию пальца. Перепугавшись, певица наотрез отказалась. Консилиум врачей подтвердил развитие гнойного некроза и снова предложил ампутацию, напомнив Началовой об ее анамнезе: сахарный диабет, волчанка, подагра, проблемы с почками. Певица рыдала, но была неуклонна. И настояла на своем. Консервативное лечение, разумеется, привело к усугублению некроза и летальному исходу. Твердость слова доктора перед мнением звезды дрогнуло — там, где надо было сказать «жизненно необходимо», Юлии сказали «желательно». Недооценка ситуации стоила певице жизни.

— Мне казалось, что это длилось вечность, — вспоминает мама певицы. — Я не знала, что происходит. Надо было хоть глазком увидеть, что случилось (в реанимации). Вызвала папу — он быстренько приехал. Мы поговорили с врачом. Он сказал, что ввели в искусственную кому. У Юли был любимый тигренок, игрушка, которую папа принес ей в четыре года. Он буквально стал членом нашей семьи. Ездил с нами на «Утреннюю звезду», потом с ней в США на записи Был с ней всю жизнь. И за две недели до ухода Юля попросила: «Мам, привези». Я нашла, принесла. Она укладывала его в постель. Даже в реанимации он был с ней. Завернутый в пеленочку и у изголовья. Так было до последней минуты ее жизни.

Фото: кадр из фильма

Дочь Началовой теперь живет с бабушкой и дедушкой.

Лариса ДОЛИНА: «Она, к сожалению, была подзабыта. Телевидение не баловало, радиостанции не ротировали, хотя мы часто встречались на концертах. Люди очень любили Юлю. И да, она отказывалась лечиться. Сколько раз мы с ней говорили! Чуть ли не за шкирку тащила ее. Но в какой-то момент она перестала верить врачам. Юля не хотела соглашаться на ампутацию, чтобы быть красивой. Для всех. И не могла позволить себе по-другому»

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