Более 10,6 тысяч тонн фруктов и овощей привезла в 2020-м году «Пятёрочка Доставка»

За 365 дней курьеры доставили более 3,3 млн заказов общим весом свыше 36,7 тысяч (!) тонн (почти треть из них - 10,6 тысяч тонн - приходится на фрукты и овощи). Особо отметим, что бесплатно для социальных категорий граждан были выполнены более 420 тысяч заказов (13% от общего числа).

Сейчас услугами сервиса экспресс-доставки «Пятёрочка Доставка» с удовольствием пользуются жители Москвы, Московской области, Казани, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы и Новосибирска. В процессе задействованы 594 магазина, в том числе 8 дарксторов.

Если сложить все перемещения курьеров «Пятёрочки Доставки» до адресов клиентов, то получится цифра 3,5 миллионов километров. И это без учёта обратного пути. Разделим ее на длину экватора (40 000 километров). Выходит, за 2020 год курьеры могли бы 87 раз (!) обогнуть планету Земля. Средний вес одного доставленного заказа составил чуть более 11 кг.

Не удивительно, что декабрь стал пиковым месяцем для доставки. В канун новогодних праздников было выполнено более 794 тысяч заказов – в среднем по 25 600 заказов в день.

Бананы по традиции стали самой популярной товарной позицией среди клиентов сервиса. Желтые вкусные плоды заказали более 680 тысяч раз! Всего курьеры развезли более 712 тонн бананов.

Вообще, категория «фрукты и овощи» является наиболее востребованной в экспресс-доставке. Это во-многом благодаря качественному ассортименту и высоким стандартам сборки – клиентам отправляют самые спелые плоды. Сотрудники сервиса «Пятёрочка Доставка» уделяли и продолжают уделять особое внимание тщательному подбору продуктов этой категории при сборке заказов. Выбирают их по принципу «как для себя».

За год клиентам сервиса привезли свыше 10,6 тысяч тонн свежих овощей и фруктов. Это около 160 железнодорожных вагонов или 706 автофургонов. Чаще всего в заказах встречались: репчатый лук (373 тыс. заказов), картофель (288 тыс.), лимоны (248 тыс.), морковь (235 тыс.), мандарины (228 тыс.). В топ-10 по попаданию в чек у клиентов «Пятёрочки Доставки» также вошли нарезной батон и куриные яйца.