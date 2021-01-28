В России возобновляют расследование массовых убийств нацистами, а на Украине этим уже некому заниматься

Дети войны натерпелись от нацистов такого ужаса, что их публичное уничтожение могло служить лишь малым утешением и верой в то, что горе больше не вернется в их дома

ВИСЕЛИЦЫ НА МАЙДАНЕ

На видеохостинге You Tube появились оцифрованные кадры фондов Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), на которых можно увидеть кадры суда и казни через повешение нацистских преступников на главной площади Киева и Краснодара. Это сейчас под ними стоит предупреждение "18+", а в прошлом веке на эти казни шли смотреть целыми семьями. Дети войны натерпелись от нацистов такого ужаса, что их публичное уничтожение могло служить лишь малым утешением и верой в то, что горе больше не вернется в их дома.

На Украине фашиcтов и их пособников казнили за разрушение Киево-Печерской лавры, зверства в Бабьем Яру, демонстративное и массовое истребление евреев. Немцы на допросе четко отвечали, что последующее истребление украинцев позволило бы им расселить на освободившихся территориях немецких граждан и тех, кто помогал им воевать с СССР. Оставшихся в живых советских граждан собирались переселить в северные районы для тяжелых работ на благо Германии.

После допросов нацистских преступников вешали на главной площади Киева (тот самый сегодня майдан Незалежности). Массовым казням аплодировал весь Киев: только 29 января 1946 года на майдане собрались более 200 тысяч жителей города и соседних с ним хуторов.

После войны публичное уничтожение нацистских преступников и их пособников служило профилактикой от тотальной бандеризации Украины. Но еще лет пять вооруженных бандитов вылавливали по украинским лесам. По директиве Сталина 1943 года, которая позволяла вешать за преступление и предательство в годы Великой Отечественной войны, к 1952 году было казнено 81780 человек. Из них только 24 069 повешенных были иностранными гражданами. Выходит, что казням подверглись 57711 советских граждан.

Память об этих событиях сегодня стала угасать. На главной площади Киева, жителей которого гитлеровцы мечтали истребить ради "обеспечения немцам более широкого жизненного пространства", теперь маршируют факельные шествия с портретами нацистов.

СУД ПОСТАНОВИЛ - ГЕНОЦИД

Понятно, что это все неспроста. Раздражает Запад и реакция на возбуждение в России уголовных дел, открытых по новым фактам злодеяний гитлеровцев. Там почему-то не желают пересмотра страшных событий войны, целью которой было тотальное уничтожение советского народа. Именно так сейчас рассматривают Великую Отечественную войну современные российские историки.

Их мнение подтверждает оцифровка захваченных германских архивов и полевые работы российских поисковиков, которые находят все новые и новые массовые захоронения на месте уничтоженных деревень.

В 2015 году на месте деревни Воскресенки Рузского района Подмосковья поисковики нашли захоронение, в котором оказалось более 1000 останков стариков, женщин и детей. Нашли даже бабушку, которая девочкой видела, как осенью 1941 года на это место сгоняли жителей местных деревень и беженцев, что отходили из разоренной Беларуси к Москве. Немцы раздели и расстреляли людей, чтобы забрать их теплую одежду. Ее с места массовой расправы немцы развозили в грузовиках. Свидетельница рассказала, что один из грузовиков с одеждой и карателями наши диверсанты успели подорвать на мине. Кстати, именно в это районе активно действовали диверсионно-разведывательные группы штаба Западного фронта, в которые входили девушки-героини Вера Волошина и Зоя Космодемьянская.

В прошлом году Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое истребление мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка. Такой вердикт суда прозвучал впервые в российском судопроизводстве.

На страшную находку в 2019 году наткнулись поисковики: в захоронении, среди 521 останков оказалось 113 женщин и 188 детей. Из них около 50 останков принадлежали детям до пяти лет! Во взрослых стреляли, а малышам разбивали головы штыками и прикладами. Сотрудники ФСБ России подняли материалы КГБ СССР и немецкие архивы, на месте захоронения криминалисты и следователи Следственного Комитета России собрали неопровержимые доказательства зверств гитлеровцев, которые передали в Генеральную прокуратуру России.

"Прошу фактом, имеющим юридическое значение, признать преступления "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысячи граждан на Жестяной Горке военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных и этнических групп советского народа для колонизации захваченных земель немцами", - заявил суду в заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков.

ЖУТКИЕ НАХОДКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Также в прошлом году на месте псковской деревеньки Глоты поисковики обнаружили еще одно массовое захоронение, где фашисты закапывали узников концентрационного лагеря Моглино. Об этом спецкору "КП" сообщил директор Фонда "Историческая память" Александр Дюков.

Вот его рассказ: "Мне этом рассказал автор книги "Моглинский лагерь: история одной маленькой смерти" журналист Юрий Алексеев. Он много лет изучает преступления нацистов в своем крае. В найденном захоронении были обнаружены останки 188 узников этого лагеря. При этом часть - дети 2-3 лет от роду. Найденная детская обувь красноречиво говорила о том, что это геноцид. Ведь ясно, что дети в таком возрасте не могли быть военными, сочувствовать коммунистам или партизанам."

Уже в этом году Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю на основании архивных материалов управления ФСБ России по краю было возбуждено уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в ходе оккупации 1942-1943 годов (ст.357 УК РФ).

В материалах расследования звучат страшные цифры и факты: "В городе Краснодаре расстреляно, сожжено и умерщвлены в газовых камерах не менее 13 тысяч человек, в городе Новороссийске – не менее 7 тысяч человек, в городе Армавире – не менее 6 680 человек, в станице Абинской – более 2 тысяч человек, в городе Темрюке более тысячи человек. Также установлен факт изъятия у родителей 40 детей в станице Гостагаевской, которых отправили в сентябре 1943 года в военный госпиталь Темрюкского района, где находились раненые немецкие офицеры. Из детей выкачали кровь, после чего тела вывезли для захоронения."

Известно, что юристы Нюрнбергского трибунала хоть и требовали в обвинительном заключении признать нацистские организации преступными, но в приговоре все равно в преступлениях обвинили конкретных лиц, вина которых была доказана. Тогда решили избежать массового наказания, что позволило многим нацистам жить и работать в США, Канаде и многих других странах капиталистического блока.

ОСТАНОВИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ НАЦИЗМА

- Юристы Фонда "Историческая память" провели правовую экспертизу, которая показала, что мы на верном пути, - подчеркнул в беседе с "КП" Юрий Алексеев. - Предъявление таких исков от пострадавших потомков будет правомерно. Решение новгородского суда открывает дорогу этим искам. Понятно, что не все виновные ветераны СС доживут до того момента, когда станет это возможно (в СС принимали с 17-ти лет, а значит самым молодым серийным убийцам сейчас должно быть 97 лет - прим. Ред.). Но если по естественным причинам наказать прямых виновников расстрелов, то на уровне международного права станет возможно поставить на их место тех, кто занимается героизацией нацистских преступников и их приспешников.

Историк, политолог, сопредседатель Партии Роста Сергей Станкевич считает, что многие злодеяния гитлеровцев на нашей земле имели все признаки геноцида: "Эти примеры надо хотя бы сейчас, пусть и с некоторым опозданием, оформить полноценными правовыми актами и судебными решениями. Это право странам-победителям было представлено еще в послевоенных соглашениях союзников."

По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Дмитрия Суржика бандеризация Украины подогревается из-за рубежа не случайно: "Не секрет, что многие гитлеровцы, и их подельники из Украинской повстанческой армии (УПА) выехали жить в Канаду, где многие до сих здравствуют. И именно Канада всегда выступала и выступает в ООН против любых резолюций, которыми пытаются осудить проявление нацизма, а также активно препятствует выдаче военных преступников. Именно поэтому важно признать всех участников и пособников подобных зверств виновными в геноциде советского народа. Это позволит не только противостоять попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной войны, но и упростит преследование нацизма и механизмы выдачи последователей нацизма в международном правовом поле".

КСТАТИ

В 2014 году Центр Визенталя сообщал о розыске 80 членов айнзацгрупп, которые родились после 1919 года и могли быть живы. Тогда же по данным Министерства труда Германии стало известно, что немецкие пенсии по всему миру за полученные на службе ранения получают 2033 иностранных ветеранов вермахта и Ваффен-СС. Не исключено, что они еще живы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В СК возбудили дело о геноциде жителей Сталинграда во время войны

Следователи намерены найти конкретных лиц, причастных к расстрелам мирного населения на сталинградской земле (подробности).