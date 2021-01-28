Фэн-шуй на февраль 2021: благоприятные и неблагоприятные даты

Публикуем фэн-шуй прогноз Фото: Shutterstock

1 февраля, понедельник

Отличный день, чтобы поймать удачу в свои сети! Но все должно быть подготовлено. Не стоит прибегать к импровизации, придерживаемся четкого плана, опираемся на свои наработки.

Особенно благоприятны финансовые дела.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

2 февраля, вторник

Не лучший день этой недели. Стоит свести к минимуму бюрократические процедуры. Не надо обращаться в суды и к вышестоящему начальству – нужного результата не будет.

Необходимо четко анализировать свои действия, не надеяться «на авось».

Часы удачи: с 10.00 до 11.00.

3 февраля, среда

Большинству начинаний – зеленый свет. Особенно хороший период для начала строительства, учебы, инвестиций.

А вот для крупных покупок лучше предпочесть другое время.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

4 февраля, четверг

Стоит приниматься за принципиально новые дела. Смело ступайте на новую территорию, осваивайте новое ремесло.

Благоприятный момент для знакомств, завязывания нужных связей.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

5 февраля, пятница

А вот в пятницу категорически не советуем браться за серьезные дела. День под знаком разрушения. Впрочем, если необходимо с кем-то расстаться – действуйте! Также хорошо избавляться от хлама. В доме, квартире, на работе.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

6 февраля, суббота

Эта суббота совсем не про активность. Посвящаем ее полноценному отдыху – прогулки, встречи с друзьями, выход на природу или посещение театра.

В этот день возможно получение информации, которую вы давно искали.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

7 февраля, воскресенье

Еще один день для отдыха. Но отдыха другого плана – веселый, яркий, активный! Устраиваем праздники, собираем вечеринки.

Надо в этот день готовить и угощать своей стряпней других.

Часы удачи: с 14.00 до 20.00.

8 февраля, понедельник

Благоприятный день для того, чтобы укрепить свое здоровье и душевные силы. Хорошо возиться с растениями, начинать подготовку к посевному сезону. А также наполнять душу прекрасными впечатлениями.

Новые дела пока не начинаем.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

9 февраля, вторник

Старт новым делам. Особенно хорошо браться за те проекты, которые нацелены на долгую перспективу – приступайте к учебе, заключению брака. Хорошо также выходить на новую работу и менять место жительства. Старайтесь не допускать к работе людей с дурным настроением.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

10 февраля, среда

Время подводить итоги, планировать. А вот для коммерческой, финансовой деятельности – не лучший момент. Также стоит отказаться и от различных медицинских манипуляций.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

11 февраля, четверг

Стабильный день, сулящий немало хорошего. Он подходит для начала новой деятельности, с которой вы не были знакомы до этого.

Важно расплатиться с долгами. Кстати, давать деньги в долг сейчас не стоит.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

12 февраля, пятница

Ограничиваем все виды деятельности. Потому что ничего путного сегодня сделать не получится.

Для дня характерны перепады настроения. Берегитесь споров и ссор.

Можно заняться уборкой, сортировкой документов и осмыслением бытия.

Часы удачи: с 11.00 до 12.00.

13 февраля, суббота

Принимаем решения, делаем благотворительные дела, заботимся о старших членах семьи.

Еще этот день подходит, чтобы совершить большие покупки и заключить важные договоры. А вот грустить и рефлексировать категорически запрещается.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00

14 февраля, воскресенье

Продолжаем начатые дела, а с новыми пока повременим. Приветствуется активная деятельность практически во всех областях. Благоприятно играть свадьбы, проводить массовые мероприятия, а также заключать сделки.

Часы удачи: с 10.00 до 18.00.

15 февраля, понедельник

Не проявляем активных действий и не перечим окружающим – в этом залог успеха. Хотя, честно говоря, его сегодня будет немного. Особенно неблагоприятно заниматься бюрократическими делами, обращаться к начальству.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

16 февраля, вторник

День подведения итогов, накопления, а также инспекции сделанного. Посмотрите, чего вы достигли и подумайте, в каком направлении будете двигаться вперед?

Самое время отдать долги, закончить все недоделки.

Постарайтесь загрузить себя физической работой.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

17 февраля, среда

Неблагоприятный день. Энергия на нуле и настроение тоже будет желать лучшего. По возможности, откажитесь от грандиозных планов и постарайтесь не рисковать ни здоровьем, ни деньгами.

Часы удачи: с 13.00 до 15.00.

18 февраля, четверг

И опять не лучший день. Бережем здоровье и репутацию. Сейчас лучше отложить занятия спортом, дабы избежать травм. Об экстремальных занятиях лучше и вовсе забыть! А еще лучше не ввязываться в сомнительные дела.

Отложите всяческие финансовые операции.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

19 февраля, пятница

Занимаемся главным образом домашними делами. Хорошо навести порядок и устранить недоделки, заняться мелким ремонтом и сделать небольшие покупки для уюта в квартире.

Подходящий момент, чтобы завершить конфликты, помириться.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

20 февраля, суббота

Отличный день! Сегодня стоит радоваться жизни, наполнять себя позитивной энергией и радостью. Встречаемся с друзьями, отправляемся в приятные прогулки, в музеи и в кино, занимаемся творчеством.

Подходящий день для свадеб и помолвок.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

21 февраля, воскресенье

Любым делам – зеленый свет. Особенно тем, что рассчитаны на долгосрочную перспективу и связаны со строительством.

Хорошо начинать новое дело, идти учиться, инспектировать свои финансы, завязывать новые связи.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

22 февраля, понедельник

Сейчас стоит заняться фундаментальными делами – строительством, созданием семьи, созданием бизнеса.

А вот судебные тяжбы лучше отложить.

Обязательно найдите время, чтобы пообщаться с домочадцами.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

23 февраля, вторник

День под знаком стабильности. Это очень хорошо для денежных отношений. Открываем вклады, занимаемся инвестициями, заключаем договора. Отдаем долги и занимаемся домашним хозяйством!

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

24 февраля, среда

Подходящий день для духовных треб. Хорошо посещать храм, обращаться к высшим силам с просьбами, поминать умерших.

Сегодня вообще лучше заняться своими нематериальными потребностями. Благоприятно общаться с мудрыми людьми, есть шанс получить бесценный совет.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

25 февраля, четверг

Эдакий день-стимул. Все, за что ни возьметесь, будет спориться. Так что вспоминайте о тех делах и проблемах, которые никак не хотели сдвигаться с мертвой точки и приступайте к действиям.

Благоприятно заниматься своим гардеробом, скорее всего, он требует инспекции и ревизии.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

26 февраля, пятница

Зеленый свет «гнездованию». Занимаемся обустройством квартиры, покупками для дома, уборкой. А еще сейчас благоприятный момент для того, чтобы создать новую ячейку общества.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

27 февраля, суббота

Решаем финансовые вопросы, воплощаем в жизнь планы, которые вынашивали долгое время, а также строим планы на будущее.

Хорошо проводить торжества, массовые мероприятия, выступать на публике.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

28 февраля, воскресенье

Надо зафиксировать свои успехи, проанализировать их. А заодно попробовать решить давнишние проблемы. Сейчас для этого подходящий момент. А еще для того, чтобы заняться своим здоровьем.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.