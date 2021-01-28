Фэн-шуй на февраль 2021: благоприятные и неблагоприятные даты

Публикуем фэн-шуй прогноз
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1 февраля, понедельник
Отличный день, чтобы поймать удачу в свои сети! Но все должно быть подготовлено. Не стоит прибегать к импровизации, придерживаемся четкого плана, опираемся на свои наработки.
Особенно благоприятны финансовые дела.
Часы удачи: с 8.00 до 15.00.
2 февраля, вторник
Не лучший день этой недели. Стоит свести к минимуму бюрократические процедуры. Не надо обращаться в суды и к вышестоящему начальству – нужного результата не будет.
Необходимо четко анализировать свои действия, не надеяться «на авось».
Часы удачи: с 10.00 до 11.00.
3 февраля, среда
Большинству начинаний – зеленый свет. Особенно хороший период для начала строительства, учебы, инвестиций.
А вот для крупных покупок лучше предпочесть другое время.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
4 февраля, четверг
Стоит приниматься за принципиально новые дела. Смело ступайте на новую территорию, осваивайте новое ремесло.
Благоприятный момент для знакомств, завязывания нужных связей.
Часы удачи: с 9.00 до 14.00.
5 февраля, пятница
А вот в пятницу категорически не советуем браться за серьезные дела. День под знаком разрушения. Впрочем, если необходимо с кем-то расстаться – действуйте! Также хорошо избавляться от хлама. В доме, квартире, на работе.
Часы удачи: с 17.00 до 20.00.
6 февраля, суббота
Эта суббота совсем не про активность. Посвящаем ее полноценному отдыху – прогулки, встречи с друзьями, выход на природу или посещение театра.
В этот день возможно получение информации, которую вы давно искали.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
7 февраля, воскресенье
Еще один день для отдыха. Но отдыха другого плана – веселый, яркий, активный! Устраиваем праздники, собираем вечеринки.
Надо в этот день готовить и угощать своей стряпней других.
Часы удачи: с 14.00 до 20.00.
8 февраля, понедельник
Благоприятный день для того, чтобы укрепить свое здоровье и душевные силы. Хорошо возиться с растениями, начинать подготовку к посевному сезону. А также наполнять душу прекрасными впечатлениями.
Новые дела пока не начинаем.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
9 февраля, вторник
Старт новым делам. Особенно хорошо браться за те проекты, которые нацелены на долгую перспективу – приступайте к учебе, заключению брака. Хорошо также выходить на новую работу и менять место жительства. Старайтесь не допускать к работе людей с дурным настроением.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
10 февраля, среда
Время подводить итоги, планировать. А вот для коммерческой, финансовой деятельности – не лучший момент. Также стоит отказаться и от различных медицинских манипуляций.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
11 февраля, четверг
Стабильный день, сулящий немало хорошего. Он подходит для начала новой деятельности, с которой вы не были знакомы до этого.
Важно расплатиться с долгами. Кстати, давать деньги в долг сейчас не стоит.
Часы удачи: с 16.00 до 19.00.
12 февраля, пятница
Ограничиваем все виды деятельности. Потому что ничего путного сегодня сделать не получится.
Для дня характерны перепады настроения. Берегитесь споров и ссор.
Можно заняться уборкой, сортировкой документов и осмыслением бытия.
Часы удачи: с 11.00 до 12.00.
13 февраля, суббота
Принимаем решения, делаем благотворительные дела, заботимся о старших членах семьи.
Еще этот день подходит, чтобы совершить большие покупки и заключить важные договоры. А вот грустить и рефлексировать категорически запрещается.
Часы удачи: с 9.00 до 14.00
14 февраля, воскресенье
Продолжаем начатые дела, а с новыми пока повременим. Приветствуется активная деятельность практически во всех областях. Благоприятно играть свадьбы, проводить массовые мероприятия, а также заключать сделки.
Часы удачи: с 10.00 до 18.00.
15 февраля, понедельник
Не проявляем активных действий и не перечим окружающим – в этом залог успеха. Хотя, честно говоря, его сегодня будет немного. Особенно неблагоприятно заниматься бюрократическими делами, обращаться к начальству.
Часы удачи: с 12.00 до 14.00.
16 февраля, вторник
День подведения итогов, накопления, а также инспекции сделанного. Посмотрите, чего вы достигли и подумайте, в каком направлении будете двигаться вперед?
Самое время отдать долги, закончить все недоделки.
Постарайтесь загрузить себя физической работой.
Часы удачи: с 9.00 до 12.00.
17 февраля, среда
Неблагоприятный день. Энергия на нуле и настроение тоже будет желать лучшего. По возможности, откажитесь от грандиозных планов и постарайтесь не рисковать ни здоровьем, ни деньгами.
Часы удачи: с 13.00 до 15.00.
18 февраля, четверг
И опять не лучший день. Бережем здоровье и репутацию. Сейчас лучше отложить занятия спортом, дабы избежать травм. Об экстремальных занятиях лучше и вовсе забыть! А еще лучше не ввязываться в сомнительные дела.
Отложите всяческие финансовые операции.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
19 февраля, пятница
Занимаемся главным образом домашними делами. Хорошо навести порядок и устранить недоделки, заняться мелким ремонтом и сделать небольшие покупки для уюта в квартире.
Подходящий момент, чтобы завершить конфликты, помириться.
Часы удачи: с 16.00 до 19.00.
20 февраля, суббота
Отличный день! Сегодня стоит радоваться жизни, наполнять себя позитивной энергией и радостью. Встречаемся с друзьями, отправляемся в приятные прогулки, в музеи и в кино, занимаемся творчеством.
Подходящий день для свадеб и помолвок.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00.
21 февраля, воскресенье
Любым делам – зеленый свет. Особенно тем, что рассчитаны на долгосрочную перспективу и связаны со строительством.
Хорошо начинать новое дело, идти учиться, инспектировать свои финансы, завязывать новые связи.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
22 февраля, понедельник
Сейчас стоит заняться фундаментальными делами – строительством, созданием семьи, созданием бизнеса.
А вот судебные тяжбы лучше отложить.
Обязательно найдите время, чтобы пообщаться с домочадцами.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00.
23 февраля, вторник
День под знаком стабильности. Это очень хорошо для денежных отношений. Открываем вклады, занимаемся инвестициями, заключаем договора. Отдаем долги и занимаемся домашним хозяйством!
Часы удачи: с 9.00 до 13.00.
24 февраля, среда
Подходящий день для духовных треб. Хорошо посещать храм, обращаться к высшим силам с просьбами, поминать умерших.
Сегодня вообще лучше заняться своими нематериальными потребностями. Благоприятно общаться с мудрыми людьми, есть шанс получить бесценный совет.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
25 февраля, четверг
Эдакий день-стимул. Все, за что ни возьметесь, будет спориться. Так что вспоминайте о тех делах и проблемах, которые никак не хотели сдвигаться с мертвой точки и приступайте к действиям.
Благоприятно заниматься своим гардеробом, скорее всего, он требует инспекции и ревизии.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
26 февраля, пятница
Зеленый свет «гнездованию». Занимаемся обустройством квартиры, покупками для дома, уборкой. А еще сейчас благоприятный момент для того, чтобы создать новую ячейку общества.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
27 февраля, суббота
Решаем финансовые вопросы, воплощаем в жизнь планы, которые вынашивали долгое время, а также строим планы на будущее.
Хорошо проводить торжества, массовые мероприятия, выступать на публике.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
28 февраля, воскресенье
Надо зафиксировать свои успехи, проанализировать их. А заодно попробовать решить давнишние проблемы. Сейчас для этого подходящий момент. А еще для того, чтобы заняться своим здоровьем.
Часы удачи: с 14.00 до 18.00.