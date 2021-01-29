Анекдоты: Я тоже могу достать языком до носа. Главное, застать человека врасплох

Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящий эпитет, чтобы охарактеризовать товар.
* * *
Если вы проснулись в воскресенье рано утром и решили назвать сына Евлампием, то просто похмелитесь и выключите телепередачу «Играй, гармонь!».
* * *
Прочитал, что нельзя есть за два часа до сна. Уже неделю не могу лечь спать.
* * *
- Помните, как в детстве мы по садам, по огородам лазали.
- Да. Бывало, наберешь полные ягодицы соли и домой в ванночку.
* * *
- Я жене купил кольцо с бриллиантом, так она уже третью неделю со мной не разговаривает.
- Почему?
- А такое было условие…
* * *
Коллективу израильских ученых под руководством профессора Бухбиндера удалось по одной кости восстановить полный комплект домино.
* * *
- А почему ты не называешь меня заинькой?
- Блин! Петрович! Заколебал! Оплати проезд!
* * *
- У нас с мужем на завтра намечен внеочередной День примирения и согласия.
- Это как?
- Едем в магазин. Я примеряю, он соглашается!
* * *
На сегодня у меня один вопрос: почему за 20 сезонов «Битвы экстрасенсов» никто не сказал про коронавирус?
* * *
- Подруга, ты что-то очень сильно зациклена на диетах.
- Нет, Калория, тебе просто так кажется.
- Вообще-то я Каролина.
* * *
- Вот ведь дураки эти мужики. Совсем машину водить не умеют. На дороге нарисованы белые линии… Так нет же, едут между ними!
* * *
Супруга смотрит свой сериал и говорит мужу:
- Видишь, как он ее обожает!
- А какой ему за это гонорар-то платят!
* * *
В Одессе:
- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секса каждый день. А я таки в возрасте…
- А шо я вам говорил, Наум Аронович, - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет…
* * *
- За что вас арестовали?
- За взятку.
- А как отпустили?
- Вы тупой?