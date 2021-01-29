Анекдоты: Я тоже могу достать языком до носа. Главное, застать человека врасплох

Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящий эпитет, чтобы охарактеризовать товар.

* * *

Если вы проснулись в воскресенье рано утром и решили назвать сына Евлампием, то просто похмелитесь и выключите телепередачу «Играй, гармонь!».

* * *

Прочитал, что нельзя есть за два часа до сна. Уже неделю не могу лечь спать.

* * *

- Помните, как в детстве мы по садам, по огородам лазали.

- Да. Бывало, наберешь полные ягодицы соли и домой в ванночку.

* * *

- Я жене купил кольцо с бриллиантом, так она уже третью неделю со мной не разговаривает.

- Почему?

- А такое было условие…

* * *

Коллективу израильских ученых под руководством профессора Бухбиндера удалось по одной кости восстановить полный комплект домино.

* * *

- А почему ты не называешь меня заинькой?

- Блин! Петрович! Заколебал! Оплати проезд!

* * *

- У нас с мужем на завтра намечен внеочередной День примирения и согласия.

- Это как?

- Едем в магазин. Я примеряю, он соглашается!

* * *

На сегодня у меня один вопрос: почему за 20 сезонов «Битвы экстрасенсов» никто не сказал про коронавирус?

* * *

- Подруга, ты что-то очень сильно зациклена на диетах.

- Нет, Калория, тебе просто так кажется.

- Вообще-то я Каролина.

* * *

- Вот ведь дураки эти мужики. Совсем машину водить не умеют. На дороге нарисованы белые линии… Так нет же, едут между ними!

* * *

Супруга смотрит свой сериал и говорит мужу:

- Видишь, как он ее обожает!

- А какой ему за это гонорар-то платят!

* * *

В Одессе:

- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секса каждый день. А я таки в возрасте…

- А шо я вам говорил, Наум Аронович, - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет…

* * *

- За что вас арестовали?

- За взятку.

- А как отпустили?

- Вы тупой?