В римском аэропорту больных коронавирусом пассажиров ищут с помощью собак

Реакция пассажиров на неожиданную новинку оказалась разной Фото: EAST NEWS

Немногочисленных авиапассажиров, прибывших в среду в международный терминал главной воздушной гавани Рима, ждал сюрприз — вместо сдачи мазков на коронавирус достаточно было подставить ладонь служебной собаке.

Свое необычное ноу-хау презентовала компания «Италпол» - ведущая в стране частная фирма в области создания систем наблюдения и безопасности. Специалисты компании задались казалось бы странным вопросом: влияет ли вирус, попавший в организм, на запах, исходящий от человека. Оказалось, что да - химический состав пота варьируется у людей в зависимости от того, являются ли они носителями коронавирусной инфекции или нет. Соответственно и пахнут они по-разному. Но учуять эту разницу способен лишь нос натренированной собаки-ищейки.

Дальше все было делом техники. Полгода кинологи фирмы занимались с несколькими специально отобранными собаками разных пород. Применялся стандартный метод дрессировки - на первом этапе четвероногие контролеры учились распознавать вирус с помощью специальных наборов, замаскированных под теннисный мяч и имитирующих человеческий запах. Сделавший правильный выбор пес получал угощение.

По словам представителей компании, собаке достаточно порядка 10 секунд, чтобы распознать ковидную заразу, даже если у носителя отсутствуют симптомы заболевания. Испытания показали, что животные лучше лабораторных тестеров справляются с выявлением коронавируса.

Реакция пассажиров на неожиданную новинку оказалась разной: некоторые предпочли все же сдать стандартный мазок, а другие полностью доверились собачьему нюху.

Правда, официальных сообщений о том, удалось ли собакам учуять в потоке инфицированных людей, от компании "Италпол" пока не поступило.

«Италпол» - ведущая итальянская охранная компания, основана в Риме в 1975 году. Службу в ЧОП несут 2500 сотрудников, а годовой оборот фирмы превышает 100 миллионов евро.

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