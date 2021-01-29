Адриано Челентано и сплошная феличита: За что весь СССР любил фестиваль в Сан-Ремо

Адриано Челентано начал участвовать в главном итальянском фестивале еще в 60-х, но первую и единственную победу добыл лишь в 1970 году в дуэте со своей супругой Клаудией Мори. Фото: Mondadori via Getty Images

Сан-Ремо - курортный город на самой границе с Францией, маленький, но с богатой историей: его основали римляне еще до нашей эры. В Средние века он получил имя в честь епископа-чудотворца Ромула, но с веками название Сан-Ромоло заметно изменилось, превратившись сперва в Сан-Ромо, потом в Сан-Ремо и в конце концов потеряв даже дефис (по-итальянски оно сейчас пишется в одно слово).

Русские полюбили Сан-Ремо еще в XIX веке: им была очарована Мария Александровна, супруга Александра II (в ее честь назван проспект Императрицы, главная набережная в городе). И в городе есть на что посмотреть: хоть на Парад цветов, который проводится каждую зиму, хоть на виллу, где умер Альфред Нобель, хоть на средневековый собор Сан-Сиро, хоть на православный храм, построенный по чертежам Алексея Щусева… Но уже много лет Сан-Ремо у подавляющего большинства наших соотечественников ассоциируется только с одним: песенным фестивалем. Он впервые был проведен 29 января 1951 года, четыре года спустя именно он стал образцом для «Евровидения». И именно там впервые прозвучало множество сладких песен, которые так обожали жители СССР в конце 80-х.

КОНКУРС ДЛЯ ЧЕТВЕРЫХ

При всей популярности Сан-Ремо как курортного городка в начале февраля там наступает безнадежный мертвый сезон. Чтобы привлечь публику, и был создан фестиваль песни. Придумали его Анджело Николо Амато, занимающийся пиаром в местном казино, и радиозвезда Анджело Ницца. Первый поехал в Милан и договорился с главами звукозаписывающих компаний, чтобы они прислали на фестиваль своих артистов, а второй обеспечил радиотрансляцию финала по всей Италии. В конкурсе участвовали всего четыре исполнителя: дуэт близняшек Дины и Дельфины Фазано, певица Нилла Пицци и певец Акилле Тольяни. Но и сестры, и Нилла с Акилле исполняли очень много песен сразу. Длился праздник музыки три дня и завершился провалом. Посетители казино играли или ели в местном ресторане, не обращая внимания на надрывающихся певцов.

Вот как выглядела победительница первого конкурса Нилла Пицци, ставшая лучшей 70 лет назад. Фото: Mondadori Portfolio\Mondadori via Getty Images

В следующем году фестиваль повторился уже с пятью участниками. Потом изменили правила: каждая песня исполнялась двумя артистами и в разных аранжировках, более классической и более современной. С 1955-го фестиваль начали транслировать по телевидению, причем сразу в Италии, Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах и Швейцарии.

А в 1958-м на фестивале исполнили первый настоящий мегахит: Доменико Модуньо спел свою песню Nel Blu Dipinto Di Blu (больше известную по первым словам припева: «Воларе, о-о! Кантаре, о-о-о-о!»). Естественно, она победила. По горячим следам Модуньо выступил с ней на «Евровидении», но там, увы, занял только третье место. Долго печалиться по этому поводу ему не пришлось: в Америке песня внезапно взлетела на вершину чарта Billboard и провела там пять недель, а на первой в истории церемонии вручения премий «Грэмми» была названа и «песней года», и «записью года».

ПРОИГРЫШ КАК ПОВОД ДЛЯ СУИЦИДА

За 60 лет правила фестиваля много раз менялись. Конкурс периодически пытались увязать с «Евровидением» - победитель автоматически становился участником всеевропейского музыкального смотра. В какой-то момент стали приглашать иностранных певцов: так, в 1967-м в конкурсе участвовали Анна Герман, Далида и супружеский дуэт Сонни и Шер (причем никто из них со своей песней даже не вышел в финал!). Но гораздо сильнее западных звезд всех тогда потрясло самоубийство одного из участников, 28-летнего Луиджи Тенко. Он, как говорят, вообще не хотел участвовать в фестивале, но его уговорили. Песню Ciao, Amore, Ciao он исполнил в дуэте с Далидой, которая была его девушкой. Композиция не понравилась публике, заняла только 12-е место. После этого Далида обнаружила Луиджи мертвым в гостиничном номере. Рядом была записка: «Я делаю это не потому, что устал от жизни - я не устал от нее, - но в знак несогласия с публикой, которая отправляет в финал песню «Я, ты и розы», и против комиссии, которая выбирает песню «Революция» (тогда на фестивале, как сейчас на «Евровидении», оценки выставляло и жюри, и зрители. - Ред.)».

В финале, чтобы не портить праздник, ведущие даже не упомянули Луиджи Тенко, но его имя еще долго ассоциировалось у многих с этим фестивалем.

«ПУПО И АЛЬ БАНО В РОССИИ РОК-ЗВЕЗДЫ»

Несправедливостей на этом фестивале вообще хватало. Например, Адриано Челентано выиграл его только с четвертого раза, в 1970-м: до того публика безжалостно голосовала против его песен, даже ставших впоследствии суперхитами вроде «Парня с улицы Глюк». В 70-е начался упадок - фестиваль обвиняли в безвкусице и чрезмерном эротизме («Триумф бюстов и бедер!» - с гневом отзывался кто-то из критиков). В 80-е, впрочем, дела стали идти на поправку.

С 1984-го в Сан-Ремо проводят два параллельных конкурса - для «больших» (то есть уже получивших признание) артистов и для новичков (последний позволил быстро стать звездами Эросу Рамазотти, победившему в 1984-м, и Андреа Бочелли, ставшему лауреатом десять лет спустя). И как раз в 80-е на фестиваль в Сан-Ремо всерьез обратило внимание Центральное телевидение СССР - в стране началась бешеная популярность «Матиа Базар», Рикардо Фольи, Аль Бано и Ромины Пауэр. Через пару лет «Утренняя почта» и «Голубые огоньки» оказались набиты итальянцами под завязку.

Пандемия пандемией, а Сан-Ремо по расписанию: в феврале прошлого года состоялся очередной фестиваль, выиграл который Антонио Диодато (в центре, вместе с ведущими Амадеусом (справа) и Розарио Фиорелло). Фото: Daniele Venturelli/Getty Images

Пусть фестиваль, который в этом году пройдет со 2 по 6 марта вопреки всем пандемиям, вряд ли будет транслироваться по Первому каналу, у россиян старше сорока его стилистика уже вписана в ДНК. Именно это позволило Ивану Урганту и Александру Гудкову организовать новогоднее шоу Ciao 2020, которое с разинутым ртом смотрели и Россия, и Италия. «Наши 80-е были золотым веком в глазах русской публики, - с гордостью писали на популярном итальянском сайте TGCOM. - Наши певцы - от Пупо и Аль Бано до Тото Кутуньо - считаются в России рок-звездами. Так что русские хорошо знают, как сделать пародию, граничащую с прославлением!»