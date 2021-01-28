Фото на паспорт: МВД меняет требования в 2021 году

Требования обновили ради электронной базы МВД и системы распознавания лиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МВД России опубликовало новый регламент по выдаче и замене российских паспортов. Новшеств множество. Требования обновили ради электронной базы МВД и системы распознавания лиц.

Изменения ждет и фото на паспорт: Вот что говорится в регламенте: "черно-белый или цветной снимок должен быть сделан строго анфас смотрящим прямо с нейтральным выражением и закрытым ртом. Глаза гражданина должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их. Не допускается предоставления фотографии с отредактированным изображением или художественной обработкой с целью улучшения внешнего вида".

Не примут и фото в линзах, изменяющих цвет глаз, или в тонированых очках, которые закрывают глаза.

Фотографии в военной или какой-то другой форме также под запретом. Паспорта с такими снимками часто используют мошенники: представляться пожилым людям сотрудниками силовых органов.

При этом новый регламент не запрещает делать фото в головных уборах тем, кому это очень нужно по "религиозным убеждениям". Но есть оговорка: верхняя одежда, шарфы и головные уборы не должны "скрывать овал лица". То есть ермолку, хиджаб или платочек на голове документ еще стерпит, а вот глухие чалму, тюрбан или шапку-ушанку - уже нет.

Среди поводов для замены паспорта появилась строка "изменение пола" или "существенное изменение внешности". В общем, если вы стали принимать гормональные препараты или сделали пластическую операцию - пора менять паспорт.

Напомним, первый паспорт граждане России получают с 14 лет, а последний - в 45.

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