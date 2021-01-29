Люби меня любую

Нина очень широко открыла рот и сказала, что жить она будет как хочет… Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ниночка переехала в Москву сразу после института. Купила узкую юбку «под питона», красный кофейник, абонемент в Gym и перекрасила рыжие кудри в иссиня-черный цвет.

Из румяной пермской куколки она как-то быстро переродилась в черного махаона - легкокрылую бабочку в велюровом пальто с густо намазанными крамольными губами. Когда она выходила из подъезда - это не Нина Парамонова спешила на работу в маникюрный салон, это сама Анджелина Джоли мчалась навстречу внезапной любви, боясь опоздать, боясь пропустить что-то долгожданное…

Пропускала она только маршрутку и в ожидании следующего автобуса стояла, освещая своим внутренним светом и отблеском лаковых сапог серое утро.

Нина пила горький кофе - без молока и сахара, потому что с молоком и сахаром пьют только провинциалы. Она наматывала километры на беговой дорожке, чтобы быть, как те тощие, злые и красивые клиентки, ногти которых она пилила с утра до вечера. Она слушала радио «Джаз» не из любви к джазу, а только лишь чтобы казаться самой себе глубже и тоньше, чем есть на самом деле.

Каждый Новый год она просила у Деда Мороза мужа - непьющего и работящего, со стабильным заработком. Уже пол-Узбекистана переехало в столицу, а Ниночка так и не могла дождаться того единственного: то ли Дед Мороз что-то напутал по старости, то ли она сама не совсем четко представляла, чего же хочет на самом деле.

Однако Ниночка знала одно - никогда не нужно показывать мужчине свои слабости и бытовые трещинки: бигуди, утренние мешки под глазами и любовь к копченому салу. Женщина должна быть легкая, как лебяжье перышко! Никакого тебе лука в салате и потных подмышек - только бокал вина, Джо Дассен и половинка зефира.

Завтраки для зайки

Виталик подобрался под стать бабочке - глянцевый и причесанный - как обложка. На свадьбу Ниночка не позвала родственников - ночевать негде. Да и что это за традиции такие - звать в ресторан теткиного дядю и двоюродного деда. Так пол-Перми сразу припрется. А Москва-то не резиновая.

Зажили они хорошо. Как в модном журнале. Котик утром приносил зайчику кофе и зеленый салат, а зайчик все это фотографировал и выкладывал в Инстаграм с хештегом #завтракдлязайки. А когда котик уходил на работу, зайка выкидывала ненавистный салат и делала очень вредный бутерброд с бужениной на белом хлебе.

Вслед за нездоровым бутербродом по периметру квартиры стало появляться белье Виталика в хаотичном порядке. Нина долго не хотела обращать на это внимания и представляла, что муж ее разбрасывает по квартире не грязные носки, а лепестки роз. Но каким бы сильным ни было воображение - суровой реальности оно не помеха.

Муж прописал жену в родительской квартире в Сокольниках и купил черный Ford. Цель жизни оказалась достигнута.

И грянул гром

Ниночка окончательно расслабилась: стала чаще включать хиты Юры Шатунова, забывала про утренний макияж и пристрастилась к еженедельному просмотру программы о здоровье с доктором Мясниковым. Пермь взяла свое.

Как-то Виталик застал Ниночку возлежащей на диване: в одной руке - пульт, в другой - кусок докторской колбасы, в телевизоре - программа про больные суставы. Что-то надломилось в его душе.

Вечером он посадил Ниночку на кухне и устроил безобразную сцену: пил коньяк, не закусывая, то и дело отбрасывал потную челку с очков, и голос его при каждом эмоциональном всплеске срывался в фистулу.

- Нина! Ты была такая стройная, когда мы познакомились! Ты худела только для того, чтобы влезть в мою квартиру и сердце, а потом растолстела, чтобы я не смог тебя оттуда вытолкать! У тебя вместо сердца буженина!

Нина очень широко открыла рот и сказала, что жить она будет как хочет…

Был развод. Без слез и попыток что-то исправить. Просто бывает в жизни такое, что женятся зайка и котик, а разводятся овца и козел.

Нина решила, что жалеть в этой ситуации не о чем, кроме как о времени, потраченном на этого никчемного человека. Она полюбила его всем своим большим сердцем современной интеллигентной женщины, а он ее предал. Не разлюбил, а именно предал. Да он и не любил-то ее, наверное, никогда. Для него внешняя оболочка, которая далась Нине с таким трудом, оказалась важнее глубокого внутреннего мира, который дался ей с еще большим трудом.

Впереди у Нины была съемная квартира и полная неопределенность.

Отречемся от старого мира

Для начала Нина приняла очень важное решение: надо отречься от старого мира, главным символом которого был Виталик. С ним были связаны символы поменьше: телешоу доктора Мясникова, репертуар Юры Шатунова, буженина, махровый халат темно-белого цвета...

Чтобы забыть прошлую жизнь, ей просто нужно развеяться, принять себя (она где-то услышала этот тезис, он показался ей важным, и вот пришло его время).

Принять себя с наскока не получилось: юбка «под питона» оказалась тесновата. Пришлось восстановить абонемент в спортзал.

Там было светло и уютно, звучала хорошая музыка. Но немного простоватая для Нины, поэтому дома, заряжая красный кофейник, она включала радио «Джаз».

Конечно, все это было не для кого-то, исключительно для себя.

И еще Нина придумала фразу, которую непременно должен будет сказать ее следующий избранник: «Дорогая, я буду любить тебя любую, клянусь». Без этой фразы она просто не отдаст ему свое сердце.