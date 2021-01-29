Могучая шейка

Обидно за бублики с маком и раковые шейки. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

А ведь эти раковые шейки - продукт универсальный. В чистом виде добыть их не так просто, но в рыбных отделах супермаркетов продаются маринованные, в баночках. Маринад там слабенький, на вкус не сильно влияет, если слить - получаем чистую и хорошо сохранившуюся раковую шейку, которую и готовить-то не нужно: наколол на вилочку да ешь себе в чистом виде. Но и во многие блюда эти шейки хорошо заходят. Да вот хоть бы и в оливье. Они этому салату какого-то прямо благородства добавляют.

Из них можно сделать чудесное заливное.

Они прекрасны с перловой кашей или полбой. Но это и понятно - родная среда.

Хотя и в неродной среде раковые шейки чувствуют себя прекрасно: в пасте или ризотто, например.

Но и это еще не все. Давайте посмотрим, как можно их совместить с кулинарными радостями Юго-Восточной Азии, по которым мы из-за пандемии успели так соскучиться.

Берем рисовую лапшу, готовим по инструкции на упаковке. Эти инструкции у разных производителей различаются, но принцип в целом один: сначала кипящая вода, потом промываем в холодной, после чего быстро обжариваем. Пока промытая лапша стекает, нарезаем столовую ложку имбиря, пару долек чеснока, стебель лемонграсса, стручок перца чили, кидаем в хорошо разогретое растительное масло, жарим до появления характерного аромата, добавляем лапшу, интенсивно ее помешиваем. Собственно, лапша уже готова, в воке она просто ради того, чтобы нагреться и хорошенько перемешаться со всеми ингредиентами.

Шейки добавляем в самом конце, пусть почувствуют себя своими среди чужих. Дальше они уже ваши. Кунжутом только не забудьте присыпать.