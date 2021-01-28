Бедняков в России стало на миллион меньше

По сравнению с предыдущим кварталом число малоимущих сократилось Фото: Олег ЗОЛОТО

За чертой бедности в 3 квартале 2020 года находилось 18,8 млн человек, или 12,8% населения страны (при прожиточном минимуме 11606 руб.) Об этом говорится в сообщении Росстата, полученном kp.ru.

По сравнению с предыдущим кварталом число малоимущих сократилось на 1,1 млн человек – во втором квартале 2020-го за чертой бедности находилось 19,9 млн человек или 13,5% населения страны.

Среди причин, из-за которых произошло снижение численности наиболее нуждающегося населения эксперты Росстата отмечают рост среднедушевых денежных доходов на 6,7% (с 32 854,4 руб. во 2 квартале 2020 г. до 35 042,8 руб. в 3 кв. 2020 г.) и значительный объем социальных выплат в рамках программ экономической поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

В частности, свою роль в увеличении доходов сыграли 255,6 млрд рублей, которые были выделены правительством РФ в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в период пандемии. Большая их часть была предназначена семьям с детьми.

«Это позволило смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума», - отмечается в сообщении Росстата.

Однако если сравнивать с 3 кв 2019 г., то численность тех, кто оказался за гранью нищеты, выросла на 1,2 млн человек или на 0,8 процентных пункта. Эксперты Росстата связывают это с тем, что в 2019 году экономическая ситуация была более благоприятной, чем годом позже. А кроме того, вырос и порог отсечения: в 3 кв. 2019 г. прожиточный минимум составлял 11012 руб, а в том же квартале 2020 г. на 594 рубля больше – 11606 руб. При том, что среднемесячный доход на одного россиянина остался без изменений — 35 тыс. руб.

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