Во что вложить деньги в 2021 году: бизнесмены и общественники рассказали про свои траты

Вопрос дня: А вы куда намерены деньги потратить в этом году? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, большинство россиян в 2021-м мечтают вложиться в ремонт, купить мебель и турпоездку. А самым популярным вариантом стали, конечно же, смартфоны - новый гаджет собираются купить треть опрошенных.

В связи с этим мы задали наш вопрос дня:

А вы куда намерены деньги потратить в этом году?

Александр АЧКАСОВ, председатель Союза автошкол Москвы и России:

- Сейчас всплеск активности на авторынке. 10-процентная скидка от государства на новые отечественные машины привела людей в автосалоны. Я 6 лет на одной и той же езжу, из-за пандемии планы сдвинулись. И вот сегодня мечтаю о новой машине и вхожу в те 11% сограждан, которые в 2021-м хотят того же.

Шмуэль КУПЕРМАН, раввин еврейской общины на Чистых прудах:

- У меня 12 детей и самые большие траты - на врачей, спорт, дополнительные уроки. Общаюсь с прихожанами - у многих похожая история. До 70% семейного бюджета на это уходит. Раньше раз в год меняли гардероб и раз в три года - машину. Ситуация с коронавирусом сфокусировала на более важных вещах.

Татьяна ГОСТЕНИНА, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России:

- Поймала себя на том, что хочу забронировать поездку к морю, хотя я пенсионерка и есть вопросы, связанные с пандемией, - смотрю варианты в Сочи. То есть я вхожу в 20% россиян, желающих того же. Цены на весну не зашкаливают. Сейчас можно получить тот процент скидки, который предлагают гостиницы. Кстати, предложения с кешбэком разлетелись как горячие пирожки. Мои соседи, небедные люди, воспользовались этой услугой.

Надежда ГОЛОВКОВА, глава Московского общества защиты потребителей:

- Меня сейчас это не касается, но очень многие вошли в ипотеку, и естественно, что в новых квартирах люди планируют или ремонт, или покупку мебели (а кто-то и то и другое). Сама я планировала обновить авто, старенький, уже 10 лет ему. Но цены так кусаются…

Франц КЛИНЦЕВИЧ, экс-сенатор:

- Опрос показательный - люди тратятся на улучшение жилищных условий, на детей и на путешествия, причем по своей стране, туда, где появилась инфраструктура. У меня 80% трат - на внуков от 2-го до 9-го класса. Люблю машины, хотел бы поменять свою, но...

Ирина ВОЛЫНЕЦ, глава Национального родительского комитета, многодетная мать:

- В нашей семье четыре школьника, два из которых оканчивают 9-й и 11-й классы, немалая часть расходов - это репетиторы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. И если выпускница наша на бюджетное отделение не поступит, то оплата высшего образования станет серьезной статьей расхода.

Плюс часть своего дохода я постоянно трачу на благотворительность.

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