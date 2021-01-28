Швейцарские ученые «нашли виновника» трагедии на перевале Дятлова: о чем забыли в исследовании

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Правда, некоторые ученые, в частности из Швейцарии, виновницей гибели девяти туристов назначили лавину. Совсем недавно подобные выводы мы слышали из уст бывшего прокурора, который был руководителем надзорной проверки обстоятельств сей жуткой трагедии. Посему нам уже не смешно, а, скорее, грустно читать подобные выводы. Пусть они подкреплены сложнейшими математическими выкладками, формулами и схемами, но все же нет в них ответа на простой вопрос. Да, склон Холат-Чахля лавиноопасен, но какова вероятность, что в ту роковую ночь на палатку сошла именно лавина? На наш взгляд, ровно такая же как и вероятность нападения на туристов медведя-шатуна.

Впрочем, авторы исследования профессор института геотехники в Цюрихе Александр Пузрин и сотрудник Швейцарского института моделирования снега и лавин Йохан Гауме утверждают, что было три причины, из-за которых погибли туристы.

Первая. При установке палатки лыжники подрезали снег.

Вторая. Сильный снегопад.

Третья. Катабатический (то есть ураганный) ветер, который в итоге спровоцировал сход снега спустя 9-13 часов после обустройства лагеря.

В общем, туристы сами виноваты в своей смерти. Не рассчитали склон, погоду и угодили в снежную ловушку.

Любопытно, что ученые упоминают результаты прокурорской проверки, но почему-то не берут в расчет, что прокурорские погодные экспертизы исключили сильный ветер. И мы публиковали эти данные в заметке с заголовком «Урагана не было».

Но дятловедческая реальность такова, что большинство авторов версий игнорируют те факты, которые в их версии не укладываются. Швейцарские ученые, очевидно, не исключение.

Напоследок накидаем еще несколько вопросов, которые, как правило, остаются без ответов в лавинных версиях.

- Если обычная туристическая палатка остановила ход лавины, то почему туристы не откопали свое укрытие и не достали теплые вещи?

- Почему не смогли разжечь нормальный костер в низине, где практически не было ветра и было достаточно сухостоя?

- Откуда жуткие травмы?

- Почему группа разделилась?

- Как они преодолели глубокий, засыпанный снегом овраг?

- Почему оказалась разрезанной лыжная палка?

- Почему так нелепо велось следствие?

Ну и так далее. Будем рады, если ученые из Швейцарии смогут толково ответить и на эти вопросы. Математические модели – классная вещь, но, полагаем, не всегда одной только математикой можно объяснить довольно странные события, происходящие в нашей жизни.

Если у вас есть достоверные данные о трагедии, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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