Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром 8 февраля 2021: смогут ли туда полететь туристы

Авиакомпания “Сингапурские авиалинии”, славящаяся своим роскошным сервисом, в том числе и в эконом-классе, уже объявила о начале полетов в Москву Фото: REUTERS

Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Сингапуром с 8 февраля 2021 года. В туже дату откроются воздушные границы с Грецией. Греция – любимейший нашим отпускниками европейский курорт, единственная страна Шенгена, куда россияне сейчас официально могут прилететь по туристическим визами (при соблюдении множества формальностей, в том числе карантина, но тем не менее).

А что с Сингапуром? Островное государство в Юго-Восточной Азии до пандемии также было популярно у наших путешественников. В первую очередь как место для деловых поездок и шопинга, а также как транзитный пункт, откуда удобно добираться в Малайзию, Индонезию и многие другие места. И часто туристы проводили пару дней в самом Сингапуре, купив билет с длинной стыковкой.

Авиакомпания “Сингапурские авиалинии”, славящаяся своим роскошным сервисом, в том числе и в эконом-классе, уже объявила о начале полетов в Москву. В докоронавирусные времена Singapore Airlines также были единственным перевозчиком, выполнявшим прямые рейсы между Москвой и Сингапуром.

Рейсы планируется выполнять раз в неделю в аэропорт “Домодедово”, сообщили kp.ru в авиакомпании. На гигантском лайнере А350-900. При хорошем развитии событий с пандемией и международным авиасообщением “Сингапурские авиалинии” готовы летать к нам трижды в неделю после 15 февраля.

На данный момент граждана РФ разрешен транзит через Сингапур. Пассажирам необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Так что с этой целью новые рейсы в теории могут быть полезны. Хотя Малайзия и Индонезия, самые востребованные маршруты для стыковок через Сингапур, пока закрыты для туристов. Как и большая часть других стран из маршрутной сети перевозчика (Китай, Вьетнам, Австралия и т.д.). Из реальных вариантов – Шри-Ланка, Мальдивы, США, Но – все меняется, возможно, вскоре откроются и другие государства.

В сам Сингапур нашим отпускники въезд пока не разрешен. Шанс есть у бизнесменов: власти государства-мегаполиса в декабре объявили о запуске программы Connect@Singapore для бизнесменов, официальных лиц и “путешественников с высокой экономической ценностью” из всех стран мира. Им разрешат приехать в Сингапур максимум на 14 дней, при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов – перед вылетом и после приземления. Анализы придется сдавать и в Сингапуре практически через день. Жить – только в специально подготовленных отелях. Выходить из них нельзя, а поскольку поездки деловые – переговоры организуют в залах с перегородками. В общем, на отдых такой вариант точно не тянет.

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