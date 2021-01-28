«Как это подло»: Бывший любовник 52-летней Светланы Бондарчук выложил в Сеть ее фото без трусов

Несколько месяцев назад 52-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Фото: Инстаграм.

Светлана Бондарчук неожиданно оказалась в эпицентре скандала. Бывший бойфренд модели, светский фотограф Сергей Табунов выложил в Инстаграм фотографию, на которой она позирует без нижнего белья. На фото Светлана стоит в туалете спиной к объективу, из одежды на ней – только полосатый топ. Ниже пояса на Бондарчук ничего нет, только туфельки на высоких каблуках. Ее лица не видно, но чтобы не осталось сомнений, что на снимке именно Светлана, экс-возлюбленный отметил ее на фото.

- Скандал так скандал, - подписал снимок Табунов.

Бывший бойфренд Светланы Сергей Табунов выложил в Инстаграм ее откровенное фото.

В ответ Инстаграм взорвался возмущенными комментариями. «Как это подло», «А я-то все ждала, когда она трусы снимет. Дождалась», «Вопрос только один: зачем?», «Пошло», «Это нормально?», «Господи, какое позорище. Если это была шутка, то за такое нужно морду бить. Ни грамма не смешно, стыдно и отвратно», - пишут пользователи соцсети.

Их возмущение легко понять: 52-летняя Светлана – бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, мать его детей и бабушка двоих внуков. К тому же несколько месяцев назад она снова вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Сама Бондарчук на снимок отреагировала вполне мирно, поставив под постом несколько шутливых эмодзи. А вот что по поводу интимного фото Светланы думает ее нынешний муж, осталось загадкой.

С фотографом Сергеем Табуновым Светлана начала встречаться в 2017 году, сразу после развода с Федором Бондарчуком. Они познакомились в компании общих друзей. Табунов был на 12 лет младше возлюбленной, однако это не мешало им выглядеть вполне гармоничной парой. В 2018 году Табунов вышел вместе с Бондарчук на красную дорожку «Кинотавра». Они вместе веселились на тусовках и ездили на экзотические курорты. Однако через год отношений Светлана рассталась с Табуновым и начала встречаться со своим нынешним мужем Сергеем Харченко.

Несмотря на откровенную интимность опубликованного Табуновым снимка, стоит признать, что Светлана в отличной форме. Она сохранила по-девичьи стройную фигуру благодаря регулярным занятиям йогой и тренировкам в бассейне.

Напомним, Сергей Харченко и Светлана Бондарчук расписались в Грибоедовском загсе Москвы 15 августа 2020 года. Невеста была в эксклюзивном свадебном платье, сшитом на заказ одни из отечественных дизайнеров. Подвенечные наряды этого кутюрье стоят от 700 тысяч рублей. Торжество прошло в узком кругу, молодожены пригласили на него только самых близких друзей и родных.

С бывшим мужем Федором Бондарчуком Светлане удалось сохранить хорошие отношения. Режиссер начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой с осени 2015 года. Некоторое время пара не афишировала свои отношения – режиссер заканчивал развод с женой. Позже в интервью Светлана признавалась, что вовсе не Паулина стала виновницей их развода: ее отношения с Федором закончились гораздо раньше.

- Никто из нас двоих не уходил из семьи ради кого-то другого. Никто не посвящал себя в тот момент другому человеку. Наступил кризис. Петля какая-то, из которой мы не смогли вылезти. Потом все говорили, что Федор стал жить с другой, поэтому ушел. Нет. Это не причина развода. Все говорили о его подруге, якобы разрушившей нашу семью. Это нечестно и неправда, я так скажу, - рассказала Светлана Бондарчук в одном из интервью - Иногда надо отпускать людей. Если это твой человек, то он вернется. Если нет, то значит, так надо.