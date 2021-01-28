Умер Василий Лановой: о смерти артиста сообщила его жена Ирина Купченко

Василий Лановой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

28 января 2021 года в Москве умер Василий Лановой - известный российский актер театра и кино. О его смерти сообщила жена Ирина Купченко. За месяц до смерти артист попал в больницу с коронавирусом. В последние часы состояние звезды театра и кино резко ухудшилось. Он был подключен к ИВЛ и пережил клиническую смерть.

В Народного артиста СССР, кажется, были влюблены все женщины страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Купченко - третья жена Василия Ланового сообщила о его смерти. "Василий Семенович скончался", - цитирует вдову ТАСС. 87-летний актер умер в реанимации.

Василию Семеновичу стало плохо 27 января. "Перевели в реанимацию под круглосуточное наблюдение врачей", - подтвердил сайту kp.ru директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Актеру потребовалась срочная операция. Звезду театра и кино подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже Лановой пережил состояние клинической смерти.

Василий Лановой в фильме "Офицеры"

Напомним, Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день нового года. 87-летний актер сдал анализ. 2 января 2021 года он получил положительный результат теста. У него было обнаружено поражение легких, поставлен диагноз "пневмония". Супруга звезды Ирина Купченко также была инфицирована. Обоих в начале января госпитализировали.

Актер почти всю свою жизнь посвятил Театру имени Евгения Вахтангова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отметим, актер почти всю свою жизнь посвятил Театру имени Евгения Вахтангова. До последнего был подтянут, остроумен и энергичен. Там он служил более 60 лет. Красивый, с благородными чертами лица - в Народного артиста СССР, кажется, были влюблены все женщины страны. Раньше артист сердился, когда его называли секс-символом отечественного кино, а в последние годы лишь отшучивался: "Значит, у женщин хороший вкус!".

Кадр из фильма "Алые паруса" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он обожал сцену, но и в кино ему не было равных. Снимался во множестве фильмов: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных" и многих других. Преподавал на кафедре сценической речи в Театральном институте имени Б. Щукина. Был профессором и заведующим этой кафедрой, воспитав немало талантливых учеников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Лановой говорил: «Я - ребенок войны, а они взрослели быстрее»

Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Мы вспоминаем одно из его интервью (подробности)

Пять женщин Василия Ланового

28 января 2021 года скончался Василий Лановой (подробности)