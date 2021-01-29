Возобновление авиасообщения с Грецией с 8 февраля 2021: что надо знать туристам

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Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение еще с двумя странами – Грецией и Сингапуром, такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 28 января. В Сингапур въезд для российских туристов пока закрыт и рейсы пригодятся лишь для транзитных перелетов. С Грецией – другая история, более оптимистичная.

Эллада единственная страна Шенгена, которая официально разрешает въезд гражданам РФ с туристическими визами. Еще с начала сентября. Консульство Греции и сейчас оформляет шенгенские визы. В Москве работает визовый центр.

Однако несколько важных условий.

Во-первых, греческое правительство ограничивает число россиян, имеющих право въехать в Грецию - 500 человек в неделю. Примерно три самолета. Оперштаб разрешил максимум два рейса в неделю. Только в Афины, пока не на пляжи Родоса и Крита. Возможно, греческие власти пойдут на ответный шаг и увеличат квоту для наших граждан. Пока не очень понятно, как будут контролировать количество въезжающих и каким образом пассажиру сообщат: мол, вы 501-й, прилетайтей на следующей неделе.

Во-вторых, все прибывающие в Грецию должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на правительственном сайте за 48 часов до поездки.

В-третьих, для въезда необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа. Справка – на английском языке. При въезде в Грецию пассажиры проходят также экспресс-тест.

В-четвертых, и это самое сложное для тех, кто уже мечтает о пляжах на Эгейском море и щедрых порциях мусаки в тавернах. В Греции придется соблюдать карантин в течение 7 дней. Место, где будете проходить изоляцию, указывается в форме PLF. И в принципе в стране сейчас множество ограничений, их придется соблюдать и гостям.

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