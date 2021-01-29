Мария Максакова о Лановом: «Сына я назвала в честь киногероя Василия Семёновича!»

Василий Лановой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда оперной сцены Мария Максакова, вернувшаяся недавно в Россию, как и миллионы поклонников Василия Ланового оплакивает его кончину.

- Когда мы с Денисом (Вороненков, покойный муж певицы-Ред.) выбирали имя сыну- у меня было два предложения - библейские имена с жизнеутверждающими значениями: Матвей или Еремей, - рассказала в интервью kp.ru оперная дива Мария Максакова. -Но Денис выбрал имя Иван из-за фильма «Офицеры». Я согласилась - оно тоже библейское. А потом спрашивала, почему все-таки Иван, ну фильм-фильмом, но среди родни нет, ни у него, ни у меня. Он отвечал, что именно этот фильм сформировал его и тысячи других кадетов, именно этот фильм стал путеводной звездой будущих офицеров, сформулировал ценности, которые горели в их сердцах.

Василий Лановой в фильме "ОФицеры"

Прощайте, Василий Семёнович, жаль, что я не успела Вам этого рассказать. Обязательно покажу Ване фильм «Офицеры», который его отец знал наизусть. Спасибо Вам за стойкость и благородство.

Напомним, 88-летний Василий Лановой умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О кончине народного артиста сообщила журналистам его супруга актриса Ирина Купченко.

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