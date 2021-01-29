Главный Офицер страны: Каким мы запомним Василия Ланового

Василий Лановой в фильме "Офицеры".

Василий Лановой полюбился советскому зрителю с первых ролей. Дебют актера состоялся в фильме "Аттестат зрелости". Лановой работал в фильмах, которые позже становились культовыми: "Как закалялась сталь", "Война и мир", "Анна Каренина", "Семнадцать мгновений весны". Слава "главного офиццера страны" пришла к нему после роли в фильме "Офицеры".

Василий Лановой окончил школу с золотой медалью и поступил сразу в несколько вузов. В том числе на журфак МГУ. И даже учился там пару месяцев, а после сбежал в Щукинское училище. Позже, правда, признавался, что "всерьез о профессии актера тогда не думал".

Ради роли в фильме «Как закалялась сталь» студент Лановой сбежал из Москвы на восемь дней. Выходка не понравилась ректору училища. Начинающий актер получил строгий выговор, а после увидел приказ о своем отчислении. Правда ему не дали ход. Училище он все же закончил и стал одним из выдающихся актеров страны.

Ради роли в фильме "Как закалялась сталь" студент Лановой сбежал из училища.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ГЕРОЕВ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО:

«Чудеса надо делать своими руками!» (Капитан Грей, «Алые паруса».)

«Пробьемся!.. Командир обязан думать, думать, а не шашкой махать». (Иван Варавва, «Офицеры».)

«Требую! Ты у девок будешь требовать, а у меня просить надо». (Костенко, «Петровка, 38».)

«Красиво плывут! - Кто?- Вон та группа в полосатых купальниках». (Отдыхающий на пляже, фильм «Полосатый рейс».)

"Красиво плывут!". Лановой в роли отдыхающего в фильме "Полосатый рейс".

Василий Лановой в фильме "Любовь яровая"

Лановой в фильме "Алые Паруса".

Василий Лановой в фильме "Иду на грозу".

Кадр фильма "Анна Каренина".

Кадр фильма "Шестое июля".

Василий Лановой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кадр фильма "Старнная женщина"

Кадр фильма-спектакля "Солярис"

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