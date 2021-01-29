«Спасибо за любовь»: Новая подруга Прилучного опубликовала фото поцелуя с ним

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Инстаграм.

Слухи о том, что Павел Прилучный оказался неравнодушен к чарам своей коллеги по съемочной площадке Зепюр Брутян, появились этой зимой. 33-летний Павел и 24-летняя Зепюр вместе снимаются в сериале «В клетке». Говорят, Павел не смог пройти мимо красавицы с экзотической внешностью и закрутил с ней роман. Не так давно он поделился в Инстаграме совместным снимком с Зепюр. А теперь и девушка опубликовала на своей страничке совместную фотографию с Прилучным, сделав к ней очень теплую подпись.

На фото Павел обнимает Зепюр и нежно целует ее в щеку.

- Прекрасный, добрейшей души человек, спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие. Спасибо за Изабель. Второй сезон будет очень непредсказуемым и интересным, - написала Зепюр, имея в виду продолжение сериала «В клетке».

Поклонники по достоинству оценили совместную фотографию Прилучного и Брутян.

- Даже у Мирославы такого фото нет, - пишут они в комментариях.

Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», до недавнего времени считалась новой избранницей Павла. Именно ее называют главной виновницей краха брака Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. После развода артиста Мирослава поселилась в загородном доме Прилучного и проводит выходные с его детьми. Однако Павел не спешит публично рассказывать о своих отношениях с Карпович, и в его Инстаграме, действительно, нет ни одной фотографии с ней. Возможно, Прилучный не уверен в серьезности своих чувств к Мирославе, поэтому не спешит переводить их на новый уровень.

Ранее друзья актера рассказали «КП», что Павел положил глаз на Зепюр Брутян еще на съемках первого сезона сериала «В клетке».

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила 24-летняя актриса Зепюр Брутян, - рассказали «КП» коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного. Паша ведь все еще живет с ней под одной крышей. Правда, они часто ссорятся.

Предполагаемая пассия Прилучного родилась в Армении в семье, далекой от кино и шоу-бизнеса, но решила переехать в Москву. Зепюр закончила Высшую школу сценического искусства под руководством Константина Райкина и теперь активно делает карьеру в кино.

Напомним, Агата Муцениеце разошлась с Павлом Прилучным в прошлом году. Они считались одной из самых красивых пар российского кино. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и влюбились друг в друга. Когда они поженились, Агате было 23 года. До встречи с Павлом она работала моделью и с успехом снималась для глянцевых журналов.

После развода карьера Агаты пошла в гору. Сейчас она снимает второй сезон шоу «Честный развод» для своего канала на YouTube. Кроме того, недавно Муцениеце сыграла в сериале «Крюк». Расставаясь, супруги договорились, что их дети будут проводить много времени с отцом. Мия и Тимофей часто гостят у Павла. Несмотря на все обиды, Агата признает, что ее бывший муж – очень заботливый отец.