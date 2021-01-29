Василия Ланового несколько раз хотели выгнать из театрального училища, но он закончил его с красным дипломом

Василий Лановой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я много раз брала интервью у Василия Семеновича, в которых он рассказывал о разном...

- Мне было 18 лет, когда я снялся в «Аттестате зрелости», сразу после 10-го класса, - вспоминал начало своей творческой биографии Лановой. - Сперва задирал нос. Но мой педагог в драмкружке мне сказал: «Вася, я думал, ты умнее, клянусь». Вся спесь с меня сразу и сошла. Но у меня были и настоящие достижения, которыми я мог гордиться. Школу окончил с золотой медалью: у меня была жадность к знаниям. При том, что у моих родителей образование – всего три класса на двоих…

После выхода фильма «Аттестат зрелости» Лановой сразу стал звездой или, как принято говорить сейчас, секс-символом. У него множество ролей, которые можно называть его визитной карточкой. Даже маленький эпизод, единственная комедийная роль Василия Семеновича из кинофильма «Полосатый рейс», запомнилась зрителям. Это пляжный пижон в очках-бабочках, который говорит: «Красиво плывут... Вон та группа в полосатых купальниках».

Его Вронского или красного офицера Ивана Варавву не полюбить невозможно. Ну хотя бы за одну только фразу: "Есть такая профессия - Родину защищать". Он - потрясающий Шервинский в «Днях Турбиных»! Такой что глаз не оторвать. Не менее ослепительный светский повеса Анатоль Курагин из «Войны и мира». На нем всегда идеально сидел мундир: вспомним его немецкого генерала Карла Вольфа из «Семнадцати мгновений весны». Лановой - это порода. Кстати, в начале работы в театре он тоже в основном играл полководцев и рыцарей.

На Василии Лановом всегда идеально сидел мундир.

Василий Семенович рассказывал: «Если бы я не пошел в актеры, стал бы журналистом». Относился к нашему брату очень лояльно и доброжелательно. После школы он поступил на журфак МГУ, откуда через полугода сбежал в Щукинское училище: туда его приняли еще до окончания школы.

- Всерьез о профессии актера тогда не думал. Просто хотелось проверить себя - научился ли чему-нибудь в театральной студии (драмкружок при ДК ЗИЛ, который он посещал школьником. - «КП»), есть ли во мне актерские способности, - рассказывал Василий Семенович. - Поскольку шел на экзамены с таким настроем, то не было ни волнения, ни страха провалиться.

Конкурс он прошел с обескураживающей легкостью. Он был разносторонне талантлив и хорош собой. Даже язвительный Гафт написал в эпиграмме: «Нет уж больше века, клянусь вам головой, красивей человека, чем Васька Лановой». У него был абсолютный слух, хотя и не учился в музыкальной школе. Но любил петь, особенно украинские песни.

Василий Лановой был разносторонне талантлив и хорош собой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На втором курсе Щукинского училища он снимался в фильме «Как закалялась сталь» и получил строгий выговор за самовольный отъезд на съемку без разрешения ректора. После он говорил, что роль Павки Корчагина научила его упорству, терпимости в достижении цели. На третьем курсе его все-таки почти исключили из «Щуки» за участие в киносъемке.

- Время съемок совпало с напряженными репетициями «Горя от ума» в училище, где я играл роль Чацкого, - вспоминал, как было дело, Василий Семенович. - С девяти до двенадцати часов дня шли ежедневные репетиции спектакля. После них я несся в аэропорт «Внуково», чтобы улететь в Киев на съемки. И там сразу – на съемочную площадку, где работа продолжалась до полуночи. После съемок летел обратно в Москву. Не заезжая домой, под утро добирался в училище. Меня пускали в гимнастический зал. Я как убитый падал на маты, спал два-три часа, а в девять утра уже произносил монолог Чацкого. Такая жизни продолжалась около трех месяцев. Сам удивляюсь сейчас, как выдержал этот режим. Но в молодости силы восстанавливаются быстро.

Отчислять Ланового все-таки не стали, но в наказание оставили на второй год. Однако он сумел закончить училище с красным дипломом и в срок: сдал экзамены сразу за два курса и загладил свой проступок безукоризненным поведением и добросовестной работой.

- Для меня всегда были важны основополагающие ценности и хороший вкус к природе, музыке, языку, искусству. Это самое главное, - говорил он совсем недавно в интервью. – Плюс ко всему в актерской профессии всегда надо держать форму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять женщин Василия Ланового

28 января 2021 года скончался Василий Лановой (подробности)

Василий Лановой говорил: «Я - ребенок войны, а они взрослели быстрее»

Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Мы вспоминаем одно из его интервью (подробности)

Хлебнул горя сполна: Василий Лановой пережил тяжелый разрыв с актрисой Татьяной Самойловой, смерть беременной жены и сына

Василий Семенович скончался в реанимации на 88-м году жизни (подробности)