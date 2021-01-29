Немецкий бундестаг и российская Дума намерены объединить свои усилия для борьбы с американскими санкциями

Монтаж инфраструктуры "Северного потока 2" в Ленинградской области, 2019 г. Фото: REUTERS

Думский Комитет по энергетике и Комитет немецкого бундестага по экономике и энергетике объединят свои усилия для борьбы с американскими санкциями, направленными на блокировку строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток-2».

О беспрецедентном в современной истории уровне сотрудничества российских и западных законодателей сообщил глава профильного комитета нижней палаты российского парламента Павел Завальный.

Ранее власти ФРГ отреагировали на решение Вашингтона ввести новые санкции против «Северного потока-2». В Министерстве экономики и энергетики Германии подтвердили информацию о том, что новые санкции Вашингтона, направленные на срыв строительства газопровода «Северный поток-2», нацелены против российского судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца.

Представитель ведомства заявила, что власти страны сожалеют о решении США:

– Мы принимаем это к сведению с сожалением.

В посольстве США в Берлине заявили, что Вашингтон предпримет любые шаги для остановки строительства газопровода, который, по мнению Соединенных Штатов, «представляет угрозу национальным интересам европейских союзников».