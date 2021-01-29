Терапия Джиа Джианг: не бойтесь отказов, будьте настойчивы, и мир согласится на все!

Китаец Джиа Джианг и его обложка его книжного бестселлера. Фото: YouTube

Живущий в Америке китайский эмигрант по имени Джиа Джианг прославился на весь мир своим видеоблогом, в котором фиксировал скрытой камерой прохождение стодневной психологический практики – терапии отказов.

Его канал на Youtubе и лекции на канале TEDex набирали поразительное число просмотров. Джиа Джианг не боялся рассказывать о своих удачах и неудачах, объясняя, зачем ввязался в эту авантюру и чего ожидает от ста дней самых необычных просьб, на которые он надеялся получить ровно такое же количество отказов.

Но для начала: что такое «терапия отказами»? Эту практику для людей, которые полны страха проявить себя, попросить что-то или выдвинуть свои предложения, придумал бизнесмен из США Джейсон Комли. Игровая форма терапии должна снизить уровень напряженности, а стойкость в получении отказов на просьбы, кажущиеся на первый взгляд странными и сумасшедшими, дает в итоге иммунитет к отказам, легкость в их принятии, смелость и уверенность.

30-летний Джиа Джианг, имевший, казалось, все, что нужно человеку для жизни – образование, хорошую прибыльную работу, собственный дом, автомобиль и беременную жену, решил сто дней своей жизни посвятить этой практике.

На то были причины. Главная заключалась в том, что, решив сменить наемную работу на бизнес и дав себе на этот шаг ровно полгода, первые четыре месяца Джиа набирал команду и искал инвестора. Но все рухнуло в один миг, когда инвестор отказал: «Нет».

У Джиа земля ушла из-под ног, он был полностью уничтожен. Никакие новые проекты и переговоры не ладились – парень панически боялся новых отказов. Тогда он принял решение оставшиеся сто дней данного себе срока посвятить терапии: сто дней – сто отказов.

В первый день терапии Джиа с огромным трудом переступил через стеснение и страх и подошел к незнакомому человеку, чтобы попросить 100 долларов. Разумеется, он получил отказ! Но дело пошло. Съев свой бургер в забегаловке, он попросил наполнить его начинкой бесплатно – опять отказ. В отделении курьерской службы Джиа отказали в просьбе отослать бандероль Санта-Клаусу, в крупном супермаркете – поговорить с покупателями по громкой связи. Отказы множились, терапия шла отлично, но случилась история с пончиками, которая разделила опыт Джиа Джианга на «до» и «после».

В один из дней своей терапии Джиа зашел в булочную Krispy Kreme и попросил официантку Джеки: «Не могли бы вы соединить пять пончиков так, чтобы они выглядели, как символ Олимпийских игр?» Парень ожидал отказ, но получил лишь вопрос - как быстро ему это нужно и в какие цвета красить глазурь? Через пять минут улыбающаяся Джеки принесла свое творение – пончики, которые были соединены в цепь олимпийских колец. Видео Джиа из Krispy Kreme на Youtube с олимпийскими пончиками набрало 5 миллионов просмотров.

Это день стал переломным. К удивлению Джиа, отказы стали все чаще перемежаться согласием. Люди были согласны на шутливые, клоунские, неудобные, непозволительные, казалось бы, вещи. Полисмен разрешил парню посидеть в своей машине. Владелец частного дома – поиграть в футбол на его территории. Охранник торгового центра с любопытством и восхищением смотрел, как Джиа танцует перед видеокамерами. Генеральный директор крупной компании, куда Джиа пришел на прием, согласилась сыграть со странным незнакомцем в моргалки – и выиграла, кстати.

В один прекрасный день Джиа Джианг стал знаменит своими видеоотчетами о терапии отказов на весь мир, получил контракт на написание книги «А я тебя «нет»! Как не бояться отказов и идти напролом к своей цели» и приглашение на канал TEDex прочесть лекции о своем удивительном опыте.

Молодой человек резюмировал свой путь так:

– Когда вас отвергают, когда вас постигает неудача, когда вы сталкиваетесь с трудностями, думайте об открывающихся возможностях - не бегите! Уметь слышать и принимать «нет» точно так же важно для человека, как «да». И кто знает, какие возможности ждут нас после каждого полученного отказа.