Олимпиаду-2021 предложили перенести из Токио во Флориду

Японцы будут до последнего цепляться за шанс провести олимпийские игры в Токио. Фото: REUTERS

Глава финансового департамента американского штата Флорида Джимми Патронис обратился к членам Международного олимпийского комитета (МОК) с предложением перенести Олимпиаду-2021 в Соединенные Штаты, а именно во Флориду.

- Поскольку японские лидеры намекают, что из-за пандемии COVID-19 Олимпийские игры 2021 года могут и не пройти в Токио, еще есть время направить представителей МОК во Флориду, - заявил Патронис.

В своем обращении к руководителю МОК Томасу Баху Патронис описал успехи штата в борьбе с коронавирусом, в деле восстановлении экономики, а также о уже проводимых спортивных мероприятиях.

- Мы готовы сделать все, что потребуется для проведения Олимпиады. - уверят Патронис.

Пока же премьер-министр Японии Синдзо Абэ опровергает слухи о том, что его правительство окончательно отказалось от проведения Олимпийских игр, запланированных на период с 23 июля по 8 августа.

- Я полон решимости провести безопасные Олимпийские игры в Токио в знак победы человечества над новым коронавирусом, - сказал Абэ во время недавней парламентской сессии.