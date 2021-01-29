Варежки с инаугурации Байдена принесли Берни Сандерсу $1,8 миллиона

Варежки Берни Сандерса стали хитом продаж. Фото: REUTERS

Фото американского сенатора от штата Вермонт и бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса в варежках, сделанное на инаугурации Байдена, моментально стало мемом и разлетелось по сети: его вставляли в видео, аниме, фильмы и даже фотохроники Ялтинской конференции.

Очень быстро нашлись люди, которые поняли, что на такой популярности можно заработать.

Буквально на следующий день после успеха фото на сайте Сандерса появились футболки и толстовки с знаменитым фото. Вся партия была раскуплена менее чем за час.

По словам сенатора, товары с этим принтом принесли ему порядка $1,8 миллиона, которые он планирует потратить на благотворительность, передав всю прибыль благотворительной организации Meals on Wheels, обеспечивающую едой нуждающихся:

– Мы с женой были поражены творческими способностями, которые столь много людей проявили за прошлую неделю, и я очень рад, что мы сможем оказать помощь нуждающимся жителям Вермонта.

Учительница из Вермонта, который представляет в Сенате Сандерс, подарившая ему знаменитые варежки, тоже не против подзаработать: она создала еще несколько подобных пар и продает их на Интернет-аукционе.

Треть она планирует передать ЛГБТ-сообществу, еще часть – на поддержку организации по спасению бездомных животных, а остатки – на обучение дочери.

Во время разговора с журналистами мастерица рассказала, что варежки она на самом деле не вяжет, а использует технику пэтчворк, сшивая куски старых распоротых свитеров.

Помимо денег от Сандерса благотворительная организация Meals on Wheels получит и доход от продажи вязаной куклы, изображающей сенатора. Кукла была выставлена на eBay за $0,99, а купили ее за $20 тысяч. Об этом сообщила связавшая игрушку 46-летняя жительница Техаса.