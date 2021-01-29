Мир в кризисе?

Андрей Матюшин считает, что первый принцип любого руководителя - находить слабые места в производстве и концентрировать​ внимание на проблемных цепочках и мощностях. Автор фото: Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Ярославский моторный завод Олега Дерипаски – одно из немногих российских двигателестроительных предприятий, где после развала 90-х смогли не просто остаться на плаву, а создали современные, конкурентоспособные двигатели, построили новое производство и внедрили систему качества, за которую завод получил премию качества в партнерском проекте от немецкой компании Даймлер. О том, какой высокий авторитет у ярославских моторостроителей в отрасли, не понаслышке знает директор ЯМЗ Андрей Матюшин, который до прихода на ярославский завод работал на другом российском моторном предприятии. О жизни и работе руководителя одного из главных двигателестроительных заводов страны и о том, чему Ярославский моторный завод научился у иностранных партнеров и чему научил их - в эксклюзивном интервью КП.

ВЕЧЕРОМ – УЧИШЬСЯ, ДНЕМ – РАБОТАЕШЬ

- Андрей Александрович, вы родились и выросли в Заволжье Нижегородской области, и весь ваш трудовой путь был связан с двигателестроением. Это случайность, судьба или ваше личное решение?

- Заволжье всегда считался моногородом, построенным вокруг крупного промышленного предприятия – Заволжского моторного завода. Хотя, казалось бы, здесь и завод гусеничных тягачей, и нижегородская гидроэлектростанция, в десяти минутах езды - известная на всю страну фабрика «Городецкая роспись». Я рос в семье машиностроителей - мама работала мастером ОТК на Заволжском заводе гусеничных тягачей, папа – в механообрабатывающем цехе Заволжского моторного завода, и у меня не было никаких сомнений, что свою жизнь свяжу именно с промышленным производством. Пошел в Заволжский автомоторный техникум, потом на вечерний факультет Горьковского политеха. Устроился на Заволжский моторный завод, отработал один день, и… призвали в армию.

В 1996 году вернулся, восстановился в университете, стал учиться и работать в цехе малых серий. Вечером сидишь на парах, а утром пытаешься применить теорию на реальном производстве. Иногда получается (улыбается). Это была хорошая школа. Всем, кто хочет получить реальные знания, опыт, советую идти именно таким путем – выбирать не дневную, а вечернюю форму обучения, совмещая ее с работой.

- В те годы завод поставлял двигатели для Горьковского автозавода, который вместе с ЯМЗ потом вошел в один холдинг - «Группа ГАЗ». Как впервые оказались на Горьковском автозаводе?

- Мы поехали на ГАЗ решать вопросы, связанные с качеством наших элементов сцепления, которые мы поставляли на ГАЗ. С утра узнали о проблемах, к обеду уже были в Нижнем. Сборочный конвейер ГАЗа поразил своими масштабами, а руководители предприятия – уровнем компетенций. На завод тогда уже пришла новая команда во главе с акционером Олегом Владимировичем Дерипаской, который начал внедрение бережливого производства. Мне рассказывали, что он лично ездил в Японию, досконально вникал в философию и принципы производственной системы, лично участвовал в ее внедрении. Это поразило.

В Заволжье еще тогда и не слышали о производственной системе, она появится лишь через несколько лет. Диалог тогда на ГАЗе, чего уж там, был напряженный. Но те улучшения, которые мы вместе внедрили, позволили быстро возобновить сдачу автомобилей.

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ

- Помните, как Вам сделали предложение перейти на работу в «Группу ГАЗ»? Долго раздумывали?

- Звонок директора дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ» Константина Рухани, с которым мы были хорошо знакомы, застал меня врасплох, прямо на выездном заседании группы «Соллерс» в Ульяновске. Шел март 2014-го, переломный для страны. Я понимал: это предложение и для меня переломное, от такого не отказываются. На тот момент я уже полтора года возглавлял Заволжский моторный завод. Согласился не раздумывая. Почему? Моя работа на ЗМЗ исторически была связана с новыми разработками, развитием, новыми продуктами – и в основном это были совместные проекты с ГАЗом. Но после того, как на ЗМЗ они прекратились, инвестиционная программа предприятия год от года начала сокращаться. В последнее время в мои задачи входило не развитие, а скорее повышение финансовой эффективности за счет урезания тех или иных затрат. Акцент в холдинге был на конечный продукт, который выпускался на УАЗе, и в меньшей степени инвестиции направлялись на развитие линейки заволжских двигателей.

О проектах ЯМЗ, я, разумеется, был наслышан. Участвуя в различных конференциях, встречался с коллегами с Ярославского моторного завода. Они с восхищением рассказывали про новую производственную площадку, которую построили с нуля, про оборудование и высокотехнологические решения. Мне было по-хорошему завидно. Масштаб ЯМЗ в разы больше, перспективы даже не сравнимы… Уже в мае съездил в Ярославль, посмотрел предприятие своими глазами. Сначала прошел вдоль конвейера по сборке V-образных моторов, потом побывал на площадке по выпуску средних рядных двигателей.

Первые впечатления были сногсшибательные! Я бывал на сборочных заводах в Европе с запредельным уровнем автоматизации, и мне было приятно увидеть это в России. И конечно, мне рассказали, с какой энергией акционер «Группы ГАЗ» Олег Владимирович лично занимался всем этим проектом. Да что уж там говорить – именно его прозорливое решение разработать новый современный средний рядный двигатель, и под него построить самое современное производство с нуля – стояло и стоит за всей новейшей историей ЯМЗ. Его вклад сравним с ролью Владимира Александровича Лебедева, который основал предприятие более 100 лет тому назад.

…Я ходил по новой производственной площадке Ярославского моторного завода и чувства обуревали - тем более, что его запуск состоялся совсем недавно - и это ощущалось по настроению людей. В 2013-м здесь дали старт серийному производству ЯМЗ-530, а уже через несколько месяцев началась контрактная сборка двигателей для Mercedes-Benz. Я видел: инвестиции в эту площадку не обрезаются, а, наоборот, наращиваются. Уже в сентябре 2014-го переступил проходную ЯМЗ в должности генерального директора. Потом мы запускали производство газового двигателя ЯМЗ-536.

В 2013-м стартовало производство двигателей нового поколения ЯМЗ-530. Автор фото: Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

КОЗЫРЬ ОТ MERCEDES

- Как строилась работа с немецким партнером?

- Для меня это был новый опыт и отличный шанс изучить их подходы в области организации процессов. Проект с Mercedes-Benz был только запущен, само собой – были и трудности. Но я по жизни так считаю: трудности только закаляют. Сталкиваясь с трудностями или любыми нетипичными задачами, ты можешь реализовать все свои мысли и идеи.

Думаю, на ГАЗе многое было перенято от контрактных производств для «ГАЗели NEXT». И мы, работая с Mercedes-Benz, тоже многое взяли у них для наших процессов, технологических решений. Но не только мы учимся чему-то у иностранных партнеров, они тоже учатся у нас – умению действовать в непредсказуемых условиях, прыгать выше головы, быстро принимать трудные решения.

Через три года работы Daimler присудил нам знак отличия за достижения в области качества производства двигателя OM 646. Это было сигналом для других партнеров и сильным козырем в наших руках, который позволил получить дополнительные заказы.

- Говорят, что на предприятиях «Группы ГАЗ» для всех особой гордостью является уникальная производственная система, основанная на принципах Toyota production systems. После прихода на Ярославский моторный завод вы тоже стали адептом так называемых «кайзенов» - постоянных производственных улучшений?

- Безусловно. И главное, что я усвоил: в производственной системе очень важна философия и принципы, а инструменты - лишь набор знаний. Об этом много говорил директор по производственной системе «Группы ГАЗ» Александр Николаевич Моисеев и особенно фокусировал внимание на том, чтобы руководители должны лично вести свой конкретный производственный проект. Это расширяет его понимание реальных проблем, учит взаимодействию с людьми в команде.

Сейчас мой проект связан с производством коленчатых валов для V-образного двигателя ЯМЗ-236/238. Раньше здесь были провалы по таким показателям, как производительность труда, запасы, снижение затрат, выполнение производственного задания. В цехе особые жесткие линии по производству коленчатых валов. Решение проблемы искали вместе с руководителем этого подразделения и сотрудниками конвейера. Мы встроили обработку двух видов коленвалов в один поток. За первый год вдвое снизили простои, на 20% увеличили производительность, повысили коэффициент загрузки персонала, снизили запасы на треть, уменьшили время протекания процесса. Получили экономический эффект около 6 млн рублей.

Первый принцип руководителя - «Все внимание на гембу», все мы должны регулярно обходить подразделения, находя слабые места и концентрируя внимание на проблемных цепочках и мощностях.

В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСУОМ

- Как пандемия отразилась в этом году на работе вашего предприятия?

- Не буду вновь повторять обо всех мерах безопасности, что приняты у нас на всех предприятиях «Группы ГАЗ». Благодаря тому, что весной мы попали в список системообразующих предприятий, в простое находились всего неделю. Мы смогли продолжить работу, но это легло на нас огромной ответственностью. К нам за опытом потянулись коллеги из других предприятий. В марте-апреле, когда неопределенности было больше всего, мы первыми в Ярославле откликнулись на призыв регионального минздрава помочь медицинским учреждениям.

В частности, обеспечили госпиталь ветеранов войн, ставший первой клиникой, перепрофилированной под лечение пациентов с Covid-19, компонентами, которые помогали развести кислородную поддержку по всем палатам. Они функционируют до сих пор. Передавали больницам средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ. Уже потом началось тиражирование этого опыта по всему региону. Именно промышленники помогли запустить медицинское оборудование в одной из больниц Ростова Великого. Все это мы обсуждали и продолжаем обсуждать онлайн - в чате промышленников региона.

Помогая медикам, мы смогли выстроить с ними особые взаимоотношения. Сейчас это помогает решать проблемы наших госпитализированных сотрудников, индивидуально каждого, независимо от того, кто и в какой больнице находится. Мы искренне радуемся каждому случаю, когда сотрудник ЯМЗ справляется с этой заразой.

- Над какими проектами ЯМЗ работает сейчас?

Мы стремимся к тому, чтобы выходить в новые рыночные ниши и расширять географию поставок. Сегодня в числе наших приоритетных проектов – НИОКР по двигателям увеличенной мощности для тяжелых видов коммерческой техники, испытания моторов экологического стандарта Евро-6, которые мы разработали для экспортных рынков. Также очень важное направление – это локализация компонентов для двигателей. Это позволяет нам снижать их себестоимость и нивелировать риски, связанные с курсовыми колебаниями.