По следам хищников: Как профессор Виноградов разоблачал маньяков

Михаил Виноградов скончался 1 января 2021 г. Фото: Иван ВИСЛОВ

В первый день нового года скончался психиатр-криминалист Михаил Виноградов - человек, благодаря психологическим портретам которого оперативники быстрее вычисляли серийных убийц и маньяков. Одни восхищались его способностями, другие критиковали за любовь к экстрасенсам и эзотерике, называя «предателем науки».

Я ТЕБЯ РИСУЮ

Невозмутимость, рассудительность, слегка ироничный цепкий взгляд, в котором читается «ты от меня ничего не скроешь» - благодаря участию в раскрытии громких убийств, страна узнала Михаила Виноградова как эксперта по потемкам душ человеческих. Новый виток славы имя профессора получило благодаря участию в тв-шоу «Битва экстрасенсов», на котором он впервые появился 13 лет назад. Но, став публичным, Михаил Виноградов открыл ящик Пандоры. Чем больше восхищались способностями и интуицией эксперта по психологии маньяков одни, тем активнее нападали на него другие.

Казалось, Виноградов чуял преступников. Разбирать их «по косточкам», опускаться на самое дно их мрачных душ и проникать в ошалелые головы было его фишкой. Она делала профессора звездой телеэкранов и газетных полос. К нему обращались журналисты и следователи, когда случалось громкое убийство, за психологическими портретами маньяков, садистов и насильников.

В «нетипичной» психике Виноградов разбирался. Он изучал ее сначала в Институте судебной психиатрии им. В.Б. Сербского, где работал перед защитой кандидатской диссертации, и в ординатуре Первого меда, потом - в секретном Центре психофизиологических исследований, существовавшем во времена Советского Союза при МВД, и позже, с конца 1990-х, - в собственном частном Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Чтобы понять мотивы убийства, спрогнозировать поведение преступника, узнать, что тот из себя представляет и даже «увидеть» его, по словам экс-начальника криминальной полиции, адвоката Евгения Харламова, профессору было достаточно осмотреть место происшествия и поговорить со свидетелями и потерпевшими. Не раз, составленные Виноградовым психологические портреты, помогали полиции изловить душегубов.

Михаил Виноградов часто бывал в редакции, выступал на Радио "Комсомольская правда". Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

«ЖЕНАТ, ЕСТЬ ДЕТИ, ИМЕЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ»

В 2000 году Алтай гремел на всю страну: в Барнауле объявился маньяк, охотившийся на абитуриенток. Его портрет стал первым в карьере Виноградова, как психо-художника.

«Я лежал в кардиореанимации с инфарктом, когда во всех СМИ появились сообщения о молоденьких абитуриентках Барнаульского университета… Я вдруг четко представил себе и облик преступника, и технологию совершения преступлений», - писал позже психиатр-криминалист в своей книге «Битва экстрасенсов. Как это было?»

- Профессор приезжал к нам, - вспоминает куратор зонального контроля Центрального федерального по линии терроризма и экстремизма Сергей Ковальчук, который в то время служил в Барнауле. - Работал с нами около недели и помог понять, что у маньяка был фетиш на женское белье. И попал в точку. Подозреваемый в убийствах Александр Анисимов торговал женским бельем на вещевом рынке.

Правда, на сто процентов доказать, что Анисимов был тем самым «барнаульским маньяком» следствию не удалось. Он покончил с собой: выпрыгнул с восьмого этажа во время следственного эксперимента. Но посмотрим на детали психологического портрета - 35-40 лет, женат, есть дети, имеет автомобиль, а работа такая, что можно спокойно отлучаться в любое время - практически совпали с реальностью. Анисимову было 45, у него была жена, трое детей, и на своей «девятке» он спокойно мог покидать точку на рынке, когда вздумается.

«БЫЛ СЛАБЫМ И ЗАБИТЫМ»

2005 год. Москва. В Битцевском парке один за другим находят трупы убитых пожилых мужчин с размозженными черепами. Пресса шумит, полиция сбилась с ног, горожане в ужасе.

«Ловить маньяков чрезвычайно трудно, - напишет позже Виноградов в книге, - Маньяки обладают почти звериным чутьем и ловко уходят от правоохранительных органов. Ускользают прямо из рук».

Александр Пичушкин, которого окрестили «битцевским маньяком» начал орудовать в 2001 и только в 2006 году оказался в руках полиции. К тому времени на его кровавом счету было 48 жертв.

"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин после оглашения приговора. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

«Молодой и физически сильный мужчина до 35 лет, среднего или выше среднего роста, безжалостный, импульсивный шизоид. Небольшое заострение головы книзу, удлиненное лицо с грубым брутальным выражением, близко посаженные к носу глаза, крупный нос, смотрит исподлобья», - портрет, составленный профессором Виноградовым, тогда облетел все СМИ. Почерк убийств и «метки», которые оставлял «битцевский маньяк» на местах преступления - ветки, палки или бутылки, воткнутые в черепа жертв - подсказали психиатру, что садист в детстве был слабым, забитым, вырос в неполной семье и, скорее всего, убивая пожилых мужчин, сводит счеты с кем-то из немолодых родственников - отцом или дедом. Позже, выяснилось, что у душегуба, которому на момент задержания было 32 года, действительно была серьезная травма головы в детстве. И еще одна деталь – будущего «битцевского маньяка» вырастили мать с дедом: отец ушел, из семьи, когда Пичушкину было 9 месяцев.

«СГУСТОК ЗЛОБЫ»

Через три года после поимки «битцевского маньяка», в городе Златоуст садист изнасиловал и зверски убил двух семиклассниц: трупы девочек были привязаны к дереву ремнями от ранцев, на глазах — красные повязки (порванная на куски спортивная форма жертв), во рту - кляпы. Для местных правоохранителей найти убийцу, прозванного «златоустовским пауком» стало делом чести.

- Помог профессор Виноградов, - вспоминает руководитель отдела криминалистики СУ СК по Челябинской области Вячеслав Белков. – Мы обратились за помощью в его Центр в первые дни расследования. Преступление было жуткое и мы хотели понять, что же за человек мог такое совершить. Была дана характеристика, составлен психологический портрет. Этот ответ даже вошел в материалы дела. Когда мы задержали убийцу – Николая Мозглякова, то поняли, насколько точным был портрет.

2008 год. Николай Мозгляков, обвиняемый в изнасиловании и убийствах школьниц, перед началом заседания Челябинского областного суда. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Кондратюк

«Это уголовник, - описывал Виноградов. - Скорее всего, сидел за грабеж. Это очень агрессивный человек — «сгусток злобы». По характеру преступления видно, что убийца мстил. Иначе бы он убил, но не издевался. Повязки на глазах говорят о том, что он истязал девочек с особым наслаждением. Раньше жил в Златоусте, но потом уехал и вернулся только для того, чтобы убить. По телосложению - жилистый, сильный, но не накачанный. Скорее всего, разнорабочий, но постоянного места работы нет».

А что же на самом деле? По малолетке Мозгляков отсидел за кражи, а когда освободился, уехал в Москву, работал отделочником. Незадолго до убийства вернулся на родину. Все в точности.

К слову, предположительным мотивом преступления психиатр-криминалист назвал месть. И следствие, узнав подробности жизни «затоустовского паука», с ним согласилось. На одном из допросов Мозгляков рассказал: «Брат пришел ко мне на костылях. Одной ноги нет. Я спросил: «Что с тобой случилось?». Его ответ меня шокировал: «Поссорился с девушкой, пошел на железную дорогу, хотел, чтобы поездом голову отрезало. А потом передумал и положил на рельсы ногу». Возможно, в своем воспаленном воображении, истязая и несчастных школьниц, Мозгляков наказывал девушку, которая когда-то отвергла его брата.

«ЧИСТИЛЬЩИК ОБЩЕСТВА»

Часто серийные убийцы успешно маскировались под чужими личинами, но тонкое знание психологии помогало профессору Виноградову разглядеть за маской истинное лицо душегуба.

В 2015 году «серийник» Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», жертвами которого стали более 70 молодых женщин, был приговорен к пожизненному заключению. Его не могли поймать 20 лет.

Михаил Попков на оглашении приговора в Иркутском областном суде, 2015 год. Фото: Дмитрий Дмитриев ЕРА/ТАСС

Напомним, что один из самых кровавых палачей современности орудовал в Иркутской области в 90-х и начале 2000-х годов. По ночам он насиловал и зверски убивал женщин – ножом, топором, удавками, чем придется, а днем вел самую обычную жизнь – работал в милиции, заботился о жене и дочери.

- Попков был абсолютно в здравом уме и светлой памяти и убивал он потому, что ему хотелось убивать. Ему надо было ощущать власть над жертвой, превосходство, - пояснял однажды «Комсомолке» мотивы поведения «ангарского маньяка» Михаил Виноградов. – Он охотился, как он считал, за падшими женщинами, теми, кто изменял мужьям, вели свободный образ жизни. Он назначил себя «чистильщиком» общества. Но главное в том, что он получал удовольствие.

Кстати, разобрался Виноградов и в первопричине, подтолкнувшей Попкова к убийствам. Месть жене. И действительно, немногим позже «ангарский маньяк» сам признался, как однажды он пришел со смены домой раньше обычного и нашел в мусорном ведре два использованных презерватива. Было это в далеком 1992 году. Он простил супруге неверность, но осадок, как говорится, остался. Невысказанную обиду он изливал на своих жертв.

«ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ОСТАНОВИЛИ»

В 2018 году «антигероем дня» стал краснодарский каннибал Дмитрий Бакшеев. Причем, совершенно случайно. На одной из главных улиц города, рабочие, ремонтировавшие дорогу, нашли старенький смартфон. Заглянули в папку с фотографиями и чуть не поседели. На одном фото - человеческая голова, лежащая на блюде с фруктами, на другом - молодой мужчина позирует с отрубленной рукой во рту. Вскоре оперативники вычислили владельца телефона – 32-летнего Дмитрия Бакшеева. А когда нагрянули к нему в общежитие, в холодильнике обнаружили кисти рук и ту самую голову с фото. На плите стояла сковорода с жарким, как потом выяснилось, из человеческого мяса.

Дмитрий Бакшеев после задержания. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Следствие обратилось к профессору Винограду. И тот нашел сходство между краснодарским каннибалом с другими маньяками.

- Рано или поздно всем серийным убийцам-социопатам хочется, чтобы их нашли, - сказал тогда психиатр-криминалист. - Они совершают преступление демонстративно или подбрасывают следствию улики. У серийных преступников в какой-то момент наступает перелом в психике, когда они уже не готовы убивать, но и не могут остановиться. Они хотят, чтобы их остановили.

Виноградов демонстрирует благодарственное письмо от ГУ СК России журналистам "Комсомолки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что ж, Михаил Виноградов, действительно видел их насквозь – душегубов, садистов и изуверов. Сам он про свои таланты писал: «Настоящих спецов-«портретистов» мало. Каждого психолога обучают психофизиологии, но не все могут правильно выстроить картинку. Знаете, как в живописи: художники смешивают краски, но у одного получается мазня, у другого - шедевр...»

«ПОЛИЦИИ НУЖНЫ ЭКСТРАСЕНСЫ»

Виноградов не уставал повторять: воссоздавать образы преступников ему помогают аналитические способности. Никакой экстрасенсорикой здесь и не пахнет. Другое дело его подопечные - маги, ведуны и шаманы, работающие в Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Их заслугами в поисках преступников Виноградов гордился и открыто заявлял: в структуре МВД нужно создать специальный отдел из экстрасенсов, которые будут разыскивать маньяков, слишком хитрых и изворотливых для простых полицейских. За это, да и вообще за то, что он «запачкал руки» в эзотерике, Виноградова часто цепляли противники, а некоторые коллеги по научному цеху называли «предателем науки».

Не обходилось и без ярлыков - «шарлатан», «мошенник». Вспомним, хотя бы, так называемую аурокамеру, с помощью которой любой желающий за сотню долларов мог получить снимок собственного энергетического поля и выяснить, экстрасенс он или мимо проходил. Из песни слов не выкинешь – в нашумевшем документальном фильме-разоблачении Бориса Соболева «Идущие к черту», Михаил Викторович говорит: «Ауракамера фиксирует наличие или отсутствие способностей экстрасенсорных». А между тем, начинка у волшебного прибора, как показано в фильме, незатейливая: что-то вроде генератора случайных чисел - то ты сверхчувствительный проводник земной энергии, то бесчувственный пень.

- Михаил Викторович занялся эзотерикой, когда Советский союз разрушился, и она стала очень модной, - рассуждает бывший участник «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов. - Сначала он приложил туда свои ученые мозги, потом преуспел и сделал карьеру. К тому времени, когда появилось много доступной информации, интернет, он уже состоялся. А если человек получает за продвижение мистических учений деньги, он не заинтересован в разоблачении. Зачем ему задевать собственные интересы? Хотя возможно, на самом деле Михаил Викторович во все это не верил – неведомо.